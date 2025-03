Javi Moreno: "La necesidad nos hace equivocarnos muchas veces"

La Línea/"La necesidad nos hace equivocarnos muchas veces. Me da mucha rabia porque veo que los jugadores lo pasan mal, pero al final esto es fútbol y hay que tener personalidad, carácter e intentar sacar esto hacia adelante como sea", manifestó el entrenador de la Balona, Javi Moreno, al admitir el mal partido hecho por su equipo ante el Estepona. "No estuvimos bien, con balón nos cuesta una barbaridad, y el rival sí. Las situaciones de los equipos son diferentes, nosotros estamos jugando por la parte de abajo, ellos están jugando por la parte de arriba y quieras o no eso te da una tranquilidad", relató.

"Fallamos muchos pases, balones que son incomprensibles y eso al final te genera muchas dudas, junto a la ansiedad por querer ganar rápido. Al final fuimos capaces de coger un partido feo como estaba con el 0-1 e ir hacia adelante hasta empatar. Te queda ese sabor de boca medio amargo por el hecho de que no ganamos, pero en lo que se refiere a fútbol no estuvimos nada bien", insistió.

Sobre la lesión de Fran Carbiá en el calentamiento, el entrenador albinegro cree que se debe "la ansiedad, los nervios y la tensión". "Ha notado un pinchazo y por precaución decidimos que saliera Álex Hernández. Era una pena porque nosotros teníamos la idea de meter dos puntas y no pudimos. Sólo toca esperar que no sea nada, que sea lo menos posible para poder contar con él pronto", añadió.

Moreno vio al equipo linense "sobrepasado". "Me quedo con lo aportado por los que han entrado desde el banquillo, con las ganas, con la fuerza que han entrado, al final son los más importantes porque son los futbolistas que te hacen que el equipo cambie esa dinámica. Tanto si vas ganando como si vas perdiendo, al final cuando uno sale fresco te puede revolucionar un partido", dijo.

Preguntado por cuál es el motivo de que la Balona no acabe de despegar, el entrenador contestó así: "Yo sé que hago todo lo posible y más para que esto funcione y para que los chavales intenten quitarse toda esa ansiedad, esa presión, esa preocupación, ese bloqueo mental que pueden tener. Hablo mucho con ellos, les aprieto, les exijo, pero al final son personas y yo no estoy dentro de cada uno de ellos", añadió.

"No nos queda otra y hay que intentar hacer todo lo posible para salvar a la Balona. Y voy a repetir, aun poniéndose el partido feo como se ha puesto, el equipo ha seguido tirando para adelante, ha creído y al final, pues por mediación de un penalti hemos conseguido el empate", concluyó el técnico, que afirmó que en condiciones normales hubiera tirado el penalti Harper, pero como no estaba en el campo y Carlos León se vio "capacitado" lo hizo él.