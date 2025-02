El Balona-Estepona para el madrileño Muñoz Moreno, un árbitro con un 60% de empates esta temporada

El Comité Nacional ha designado a Jaime Muñoz Moreno, natural de Torrejón de Ardoz (Madrid) como árbitro del encuentro de la vigésimo quinta jornada del grupo IV de la Segunda Federación que este domingo dos de marzo enfrentará en el Ciudad de La Línea a la Real Balompédica Linense y al CD Estepona FS. La temporada pasada juzgó dos encuentros del equipo albinegro, ambos en ese mismo escenario. En el primero de ellos la Balona cayó 0-2 a manos del UCAM de Murcia y en el segundo se impuso 3-1 al ahora desaparecido Vélez. Será su primer encuentro con los esteponeros.

Con el eco de la polémica por la actuación arbitral del colegiado salmantino adscrito al colegio alicantino Héctor Rodríguez Carpallo en el UCAM-Balona de la pasada jornada (3-0) aún presente, el Comité ha designado ya el árbitro del partido entre los linenses y el Estepona del próximo domingo.

Precisamente sobre la labor de los árbitros habló este jueves en rueda de prensa el preparador de la Balona, Javi Moreno, quien dijo: "Que te expulsen a un futbolista por decir que ha sido saque de puerta y encima sea cierto que no era no córner...", en referencia a la segunda amarilla de Luis Martínez. " Ellos estaban todo el rato protestando y no les enseñó la segunda tarjeta a ninguno".

"El tema de los árbitros es muy delicado porque es difícil ponerse de acuerdo", continuó su reflexión. "Sé que es muy difícil arbitrar porque tienen que tener a todos contentos y es muy difícil. El problema de los árbitros lo veo cuando estás haciendo un buen partido y de repente cambias en las tomas de decisiones.En Murcia hizo una primera mitad espectacular para los dos equipos pero la segunda ya la toma de decisiones no fueron las mismas y me gustaría saber el motivo".

"Sé que es difícil acertar y equivocarse, es respetable, pero no entenderé nunca que si es falta en un lado en el otro también, ellos quieren que empaticemos y me parece bien pero igual que están a mil revoluciones nosotros también y deberían tener más mano izquierda y ser más psicólogos", solicitó.

Jaime Muñoz Moreno, el trencilla al que le ha sido adjudicado el Balona-Estepona visito La Línea por primera vez el 26 de noviembre de 2023, en un encuentro que enfrentó a la Balona con el UCAM y que finalizó con triunfo visitante por 0-2. En aquella oportunidad Europa Sur le concedió un sobresaliente, a pesar de que un sector del público reclamó un penalti sobre Aridane Santana cuando el marcador señalaba aún empate a cero. Alargó la segunda mitad nueve minutos, entre otras cosas porque el portero universitario, Zorro, tuvo que ser relevado y en ese proceso se perdieron un buen puñado de minutos.

La temporada pasada también arbitró el Balona-Vélez de la vigésimo novena jornada, disputado el 31 de marzo de 2024 y que se resolvió con un triste 3-1 a favor de los locales, que derrotaron a un equipo en plena disolución con tres goles de Aridane Santana, dos después del 85’. El único error del trencilla fue no reflejar en el acta una cartulina amarilla mostrada al banquillo local.

En el presente curso este torrejonero de 32 años ha juzgado diez partidos, nueve de liga y uno de Copa Federación. El balance es de solo tres triunfos locales, seis empate (60% en esta tempoada) y una victoria visitante. Muestra un promedio de 5,60 tarjetas amarillas por duelo y ha mostrado cuatro rojas (0,4).

Muñoz Moreno llegará a La Línea acompañado por Miguel Muciélago Cabezas y David Sánchez Jiménez, quienes actuarán como jueves de banda, y José María Olivares Magaña, quien desempeñará las funciones de informador.