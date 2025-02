Resultados, clasificación y resumen de la jornada 24 en el grupo IV de Segunda Federación

La vigésimo cuarta jornada en el grupo IV de la Segunda Federación mantiene a La Unión Atlético del linense José Miguel Campos al frente de la clasificación, pero ahora con un solo punto de renta sobre el Juventud de Torremolinos, que ganó con diez al Orihuela. La Real Balompédica Linense cayó en Murcia ante el UCAM (3-0) precisamente cuando se quedó en inferioridad numérica. El Estepona, próximo rival de los de La Línea, doblegó 3-1 al Águilas, que vio cortada su racha de diez jornadas sin vencer. Don Benito y Villanovense empiezan a despedirse de la categoría.

La jornada arrancó el sábado con el triunfo del Juventud de Torremolinos sobre el Orihuela (2-1) a pesar de jugar desde el minuto 50 con un hombre menos por la expulsión del exbalono Nico Delmonte por doble amarilla. Los malagueños, que durmieron líderes, son ahora segundos.

“Desde el inicio, el Torremolinos mostró su dominio en el campo”, aseguraba el conjunto costasoleño en su web oficial. “El dominio local se traduciría en gol a la media hora de encuentro, cuando Iban Ribeiro, en una jugada de estrategia, recibió un centro desde la banda y, con una vaselina perfecta, batió a Arias para poner el 1-0”.

“La segunda mitad arrancó con un giro inesperado para los locales. A los 50 minutos, el árbitro sacaba la segunda amarilla a Nico Delmonte, dejando al Torremolinos con diez jugadores en el campo. A pesar de la inferioridad numérica, el equipo de Antonio Calderón no se descompuso y a los 69 minutos, amplió su ventaja. a través de una falta lateral que peinaba Iban Ribeiro para que anotase de cabeza Javi Mérida”, añadía.

“Sin embargo, el Orihuela no se rindió. En el minuto 70, el recién incorporado Isnaldo aprovechó un error defensivo y, tras quedarse solo ante Cuenca, recortó distancias con un gol que ponía el 2-1 en el marcador. El equipo visitante, con cambios ofensivos, trató de igualar el encuentro, pero el Torremolinos, bien organizado, logró mantener el resultado”, decía.

Un lance del Estepona-Águilas

Ya en la mañana del domingo el CD Estepona, que el domingo (17:00) visita el Ciudad de La Línea para medirse a la Balona, vencía 3-1 al Águilas, que llegaba al Muños Pérez después de diez encuentros sin conocer la derrota y que con este marcador se ve descabalgado de la quinta plaza. Los esteponeros enlazan cuatro jornadas sin perder.

Los locales anotaron "dos goles de tres tiros con peligro real durante los primeros 45 minutos", explica Francisco Acedo en Al Sol de la Costa, en referencia a los tantos de Nacho Goma (14') y Jorge García (16').

"La segunda parte fue distinta. Aunque la primera gran ocasión la tuvo el Estepona en el minuto 48 cuando un defensa visitante que sacó el balón en la misma línea, cuando se colaba, poco a poco el Águilas se fue adueñando del balón. En el 59' un fallo en la marca de Caro generó un claro penalti sobre Christian Martínez que él mismo transformó en el 2-1. Desde ese momento el Águilas comenzó a dominar y llevar el susto a la grada local. Carlos Cura intentó parar la situación con un triple cambio para controlar más el balón y las cosas se igualaron. Jorge García en el 87' hizo su doblete del día y el 3-1 en el marcador. Y ahi terminó todo. Nada varió ni en el añadido de los siete minutos", añade la crónica.

El Almería B se hace fuerte en la zona noble, sobre todo merced a su balance en casa. El filial indálico superó 2-0 al Atlético Antoniano del exbalono Diego Galiano.

"Golpe de autoridad del Almería B", titula Rubén Rozas su crónica en Diario de Almería, periódico, como Europa Sur, del Grupo Joly.

"Victoria de suma importancia la que logró el Almería B, que dio todo un golpe de autoridad en la lucha por el play off imponiéndose en casa a un rival directo como el Atlético Antoniano. Loren justo antes del descanso se encargo de adelantar a los rojiblancos desde los once metros, mientras que justo a la vuelta de vestuarios Perovic, quien esta vez volvía a estar disponible para el filial, amplió distancias tras rematar un balón puesto por Ballestero. Un triunfo, tercero consecutivo en el Anexo, con el que los de Alberto Lasarte se mantienen una semana más entre los cinco primeros. Aunque no todo fueron buenas noticias, puesto que el guardameta Jesús López tuvo que retirarse lesionado tras un mal apoyo en el tobillo", decía el texto.

Un momento de la victoria del Xerez sobre el Cádiz Mirandilla

El Xerez CD (el de toda la vida) se impuso 0-2 en Puerto Real al Cádiz Mirandilla, que a pesar de haber enseñado los dientes en alguna ocasión parece condenado a su suerte. El algecireño Raúl Pereira fue titular en el filial amarillo, mientras que su paisano Raúl Domínguez presenció el encuentro desde el banquillo.

"Victoria para regresar a la zona de play-off", escribe David Sánchez en Diario de Jerez, otro de los medios del Grupo Joly. "El Xerez CD se ha reencontrado con la victoria superando al Cádiz Mirandilla y ganando por primera vez en El Rosal. Los azulinos ponen fin a una dinámica de cuatro partidos sin ganar y se confirman como uno de los equipos más potentes a domicilio, donde ha sumado 21 de los 38 puntos que ostenta en la tabla. El triunfo ante el filial amarillo, con goles de Nané a los dos minutos y Charaf en la segunda mitad, devuelve al equipo xerecista a puesto de play-off de ascenso".

"El Mirandilla jugó desde el minuto 38 con un jugador menos por la doble amarilla a Mulenga. Juan Pedro, en el banquillo ejerciendo como técnico por la sanción de Checa, volvió a ser talismán", se lee en el texto.

Dentro de la jornada matinal, el Recreativo de Granada logró su primer triunfo (2-3) después de tres meses y lo alcanzó en su visita a la Deportiva Minera, al que el cambio de técnico, con la llegada de Pepe Aguilar, no parece haber solucionado aún sus problemas. Bien es cierto que los murcianos jugaron con un hombre menos desde el 45' por la expulsión de Juanmi Heredero.

Íker Burgos, del Recreativo de Granada, persigue el balón, ayer en Cartagena

"Volvió a saborear el triunfo el Recreativo Granada de la forma más agónica. En el Coliseo Ángel Celdrán, el equipo de Raúl Barroso, que se adelantó en hasta dos ocasiones previamente gracias a un doblete de Mario González (39' de penalti y 65'), anotó el gol de la victoria frente a la Deportiva Minera en el descuento por mediación de Iker Pérez", se lee en la web oficial de los nazaríes. Damián Petcoff (en el descuendo del primer periodo) y el exbalono Omar Permdomo (65'), que ya lleva nueve, hicieron los tantos mineros.

Ya en horarios vespertino, el empate (0-0) ante 2.239 espectadores en el Iberoamericano entre el San Fernando y La Unión Atlético permite a los locales adelantar a la Balona y colocarse en plaza de permanencia y a los murcianos, mantenerse como líderes en solitario.

"Demasiado respeto. San Fernando y Unión ofrecieron en el Iberoamericano uno de esos partidos donde uno es consciente de que, por más tiempo que pase ninguno de los dos equipos acertarían a marcar un tanto", resume Jordi Agabo la crónica titulada "El San Fernando CD empata en casa ante el líder en un partido insulso" de Diario de Cádiz, el periódico Decano del Grupo Joly.

El meta del Villanovense, Olmedo, sale a interceptar un ataque / Diario de Jerez

El exbalono Antonio Fernández Rivadulla se mantiene invicto desde su llegada al Xerez DFC, al que ya acerca a dos puntos de la plaza de play-out. Este domingo venció 1-0 al Villanovense." Primer triunfo de 2025. El Xerez DFC ha roto una racha de nueve encuentros sin vencer y respira. Se ha impuesto al Villanovense, un rival directísimo en la lucha por la permanencia, por 1-0 en un partido con más emoción de juego, en el que Jacobo, duramente criticado por un sector de la afición en los últimos encuentros de David Sánchez al frente el plantel, ha dado tres puntos de oro a su equipo. Los serones siguen sin vencer lejos de su estadio y prácticamente se despiden de la categoría", sentencia Manuela Romero en Diaro de Jerez, otro de los medios del Grupo Joly.

El Linares Deportivo, que enlaza siete partidos sin conocer la derrota, dejó pasar la oportunidad de igualar con la quinta plaza al firmar tablas (0-0) en su visita a un Don Benito que encadena ya doce jornadas sin conocer el triunfo. "Un Linares sin aristas, que se defendió moderadamente bien y que atacó moderadamente mal, empató a poco en Don Benito (0-0) frente al colista del Grupo IV de Segunda Federación. Poco ritmo, poco juego, poca profundidad. Pese a ello, el cuadro azulillo se dio por satisfecho con un resultado que lo mantiene cerca de la promoción de ascenso", resume Javier Estudillo en El Nuevo Observador.

Los resultados de la jornada 24 en el grupo IV de la Segunda Federación fueron:

Resultados de la jornada 24 en el grupo IV de la Segunda Federación

La clasificación, tras 24 partidos disputados, queda así:

La clasificación del grupo IV de la Segunda Federación tras 24 jornadas

Los horarios de la jornada 25, que se jugará íntegramente el primer fin de semana de marzo, son estos: