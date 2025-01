El exbalono Omar Pedomo, el arma letal de la Deportiva Minera

La Deportiva Minera llegará este domingo (12:00) al Ciudad de La Línea para enfrentarse a la Real Balompédica Linense después de haber empezado a enderezar una marcha en el grupo IV de la Segunda Federación que se tornó titubeante por culpa de su exitosa partipación en la Copa del Rey, de la que le tuvo que apartar el mismísimo Real Madrid. En esa reacción tiene mucho que ver su futbolista más reconocible para la afición de la Balona: el exremo Omar Perdomo. El canario, que vive un extraordinario momento de forma, no solo es el mejor artillero de los del Llano del Beal con siete tantos (uno de ellos en el torneo del KO) sino que ha puesto su firma a las dos últimas dianas de su equipo, que se traducen en cuatro puntos. La directiva no ha tardado en valorar ese rendimiento: ya está renovado hasta 2026.

Omar Perdomo llegó el pasado verano a la Deportiva Minera procedente del Estepona. Hasta hace unos días compartía caseta con otro exbalono, Francis Ferrón, que se marchó a La Unión Atlético. El extremo canario le responsabiliza en parte al algecireño de su “momento de felicidad”, ya que fue el que indujo al fichaje en la Minera, al amparo la amistad que habían gestado cuando coincidieron en el San Fernando. “Le estoy muy agradecido”, recalca.

“Omar Perdomo (Gran Canaria, 1993) es el hombre de moda en El Llano del Beal”, escribe Antonio Zomeño en La Verdad de Murcia. “Sus derechazos, de calibre superior a la Segunda Federación. El más espectacular, si cabe, fue el gol olímpico desde el córner de Los Arcos para traer los tres puntos a casa”, dice en referencia al tanto anotado desde el mismísimo banderín que marca donde se debe realizar el saque de esquina el pasado 19 de enero y que supuso el triunfo cartagnero en Orihuela (0-1).

“Había unos chicos increpando antes de lanzar. Me hicieron unos comentarios feos. Entonces, me giré y les dije que se lo iba a dedicar”, narra Omar Perdomo con la sonrisa propia de quien se ha tomado venganza.

“Estoy en el mejor momento de mi carrera, tanto física como mentalmente”, explica el futbolista, a quien los seis tantos ligueros le llevan a compartir la cuarta plaza de la clasificación de goleadores del grupo IV, un puesto que comparte con el albinegro Jack Harper y con otro ex de la Balona, Pitu (Orihuela).

No es de extrañar que esté disfrutando tanto. Entre otras cosas, la presente andadura le ha brindado la oportunidad de “cumplir un sueño”, enfrentarse al Real Madrid "el mejor club del mundo". En ese duelo fue protagonista, porque al final del choque pidió su camisola a Arda Güler. El centrocampista turco accedió encantado, pero con una condición: que Perdomo le diera la suya a cambio, algo que dio y mucho que hablar en redes sociales, gracias a que fue captado por las cámaras de televisión.

"Lo de la Copa lo disfrutamos muchísimo, fueron dos partidos que nunca sabes cuando vas a volver a jugar ante equipos de esa magnitud, pero eso ya pasó y ahora nos queda ganar para estar lo más arriba en la clasificación", reflexiona el atacante.

A lo largo de su trayectoria el atacante echa en falta haber sabido “gestionar” sus emociones. “Me faltó algo de educación deportiva. Alguien que me explicara cómo funcionaba el fútbol profesional.

El curso pasado en Estepona, se le atragantó. “Fue un año muy difícil a nivel interno. Tenía una temporada más de contrato, muy bueno económicamente, pero lo rescindí y dije que no continuaba porque no era feliz allí. Mi cabeza no estaba bien. Hablé con mi mujer y decidimos volver a Canarias a buscar un equipo de Tercera y, a partir de ahí, ya se vería”.

Omar Perdomo avanza durante un partido

La situación ha cambiado tanto que su objetivo ahora es “volver al fútbol profesional” y si es posible, en la Minera, porque no se conforma con jugar esta temporada el play-off, quiere ascender a Primera Federación.

"Queremos mirar para arriba, sabemos que tenemos una plantilla muy buena que no es acorde incluso a la categoría porque la dirección deportiva ha hecho un trabajo brutal y ha conseguido armar un equipo bastante sólido, no sólo para el presente, sino para las temporadas futuras", vaticina.

Con respecto a su pasado en la Balona, comenta: "Siempre diré que estuve encantado de jugar allí, pero tienes que saber que no es fácil, que hay mucha presión porque es un club histórico que quiere estar en lo más alto y cuando los resultados no se dan....

Con respecto al futuro de los albinegros, finaliza: ·"Tienen un equipo muy bueno, con ese míster van a conseguir los objetivos al cien por cien".

"Como es lógico yo quiero que el domingo saquemos algo positivo en La Línea, pero siempre les desearé lo mejor porque fui muy feliz allí, mi familia también", finaliza. "Si no iba a la Minera o a la Balona me hubiera quedado en casa, siempre le desearé lo mejor porque es un club que se merece que le pasen cosas buenas".