Resultado, clasificación y resumen de la jornada 20 en el grupo IV de la Segunda Federación

La vigésima jornada en el grupo IV de la Segunda Federación dejó un dato realmente significativo: un solo equipo, el San Fernando, en su victoria (2-1) sobre la Real Balompédica Linense, logró anotar dos goles. Ocho marcaron en una ocasión. Y los nueve restantes se quedaron a cero. Una muestra de que empiezan a temblar las piernas por la trascendencia de los puntos en juego, pero también del nivel de este grupo, especialmente en lo que al apartado ofensivo se refiere.

En la clasificación, los cinco primeros se mantienen en sus puestos, aunque el Juventud de Torremolinos fue capaz de no perder en su visita al líder UCAM mientras La Unión y Almería B sufrieron para ganar en casa y el Xerez Deportivo logró un meritorio empate en Estepona.

En lo que se refiere a la parte baja, a la que vuelve a asomarse la Balona, saca la cabeza el San Fernando, se acerca a conseguirlo el Cadiz Mirandilla, mientras que Orihuela y Xerez DFC siguen complicándose.

Un lance del UCAM-Juventud de Torremolinos

El partido de la jornada por la parte alta era, sin duda, el que enfrentaba al primer clasificado, el UCAM Murcia, con el segundo, el Juventud de Torremolinos de Antonio Calderón y Nico Delmonte (0-0). Los católicos (que no conocen el triunfo en 2025) mantuvieron la primera plaza, pero los malagueños lograron unas tablas que suponen que solo han perdido un duelo en las quince últimas jornadas. Como era de esperar los locales llevaron el peso del juego, pero se estrellaron en un rival muy ordenado y, cuando fue necesario, en la brillante labor del meta Javi Cuenca.

El tercero en discordia, La Unión Atlético del linense José Miguel Campos, se reencontró con la victoria tras su inesperado revés en Linares. Un tanto de Karim en el 80' acabó con la resistencia de un Recreativo de Granada al que el cúmulo de fichajes realizados en este mercado de invierno no parecen estar dándole resultados.

"En los últimos minutos cayó derrotado el Recreativo Granada en su visita al FC La Unión Atlético, tras completar un partido en el que cuajó una muy buena primera mitad, pero vio como su rival fue más efectivo en la segunda. Tras el intermedio el control del encuentro se equiparó más poco a poco y La Unión comenzó a avisar mediante envíos laterales y acciones a balón parado. Hasta que, ya en el tramo final del duelo, en el acercamiento local más peligroso, El Kounni cazó un rechace de Bohdan para abrir el marcador. Se volcaron los visitantes en busca del empate, gozando de la mejor oportunidad Iker Burgos en el descuento, pero su cabezazo de fue desviado", se lee en Ideal de Granada.

Disputa de un balón aéreo en el Estepona-Xerez Deportivo

CD Estepona FS y Xerez Deportivo (el de toda la vida), disputaban otros de los encuentros relevantes de esta tercera jornada de la segunda vuelta. También finalizó en tablas, merced a un gol de Ramón Blázquez para los locales nada menos que en el minuto 96. "El Xerez CD se ha dejado dos puntos en el Francisco Muñoz Pérez de Estepona ante más de mil xerecistas en las gradas. El Deportivo se adelantó con un tanto de Santisteban en la segunda mitad (76'), pero el equipo local apretó hasta el final y en el tiempo de descuento -como en Chapín en la primera vuelta- acababa con la imbatibilidad de los azulinos", escribe David Sánchez en Diario de Jerez, periódico, como Europa Sur, del Grupo Joly.

El que parece haber recuperado la velocidad de crucero es el Almería B. Tras su victoria en La Línea de la pasada semana, este domingo ha derrotado, aunque con problemas, a un Villanovense cada vez más alejado de la permanencia.

"Estaba siendo uno de los debes del Almería B el ganar más como local, donde se estaba mostrando irregular a o largo de esta temporada. Sin embargo, esta vez los rojiblancos no fallaron y ante el Villanovense, uno de los equipos que se encuentra en puestos de descenso, volvieron a sumar de tres. El solitario tanto de Josema apenas superada la hora de juego fue suficiente para los de Alberto Lasarte se hicieran con la victoria en el Anexo frente a los extremeños. Un triunfo con el que los almerienses continúan una semana más en puestos de play off, de los que parecen negarse a salir", escribe Rubén Rozas en Diario de Almería, otro de los periódicos del Grupo Joly.

El Atlético Antoniano de Diego Galiano sigue sumando, pero cada vez está más lejos de una quinta plaza que, dicho sea de peso, no era su objetivo. Este domingo regresaba al Municipal de Lebrija después de haber perdido ante la Balona su condición de invicto en casa en más de un año. Esta vez firmó tablas (1-1) con un Linares que a la chita callando ya encadena tres jornadas sin perder.

"El Linares Deportivo empató a uno en su visita al Antoniano. Fue un partido parejo, en el que los dos equipos tuvieron ocasiones para obtener un botín mayor", resume Francis Gaitán en Diario de Jaén. Palacín adelantó a los visitantes (32') y Javi Rodríguez (55') igualó para los de casa.

Un momento del Deportiva Minera-Águilas

Los dos ultimos encuentros disputados en horario matinal acabaron sin goles. Por un lado el Deportiva Minera-Águilas, al que los locales (que el próximo domingo 12:00 visitan a la Balona) llegaban después de una semana muy extraña, con cinco altas y otras tantas bajas. El duelo acabó envuelto en polémica.

"No es la primera vez que le pasa a la Deportiva Minera esta temporada lo que ha vivido ante el Águilas. Reparto de puntos tras un 0-0 en el que los rojillos fueron mejores, dominaron el partido y tuvieron más situaciones de peligro que su rival, pero no fueron capaces de plasmarlo en el marcador", sostiene Paco Sarabia en La Opinión de Murcia sobre un duelo que fue detenido en el primer tiempo para que fuese atendido un espectador en la grada, aunque todo quedó en un susto.

"No hubo goles, pero sí polémica en el partido. Tras el larguero de Britos, la jugada continuó y terminó con un remate de cabeza de Rubén Mesa que acabó en el fondo de las mallas, pero el asistente entendió que estaba en posición antirreglamentaria. No tuvo un partido brillante el flamante nuevo delantero de la Deportiva Minera, pero la que tuvo la metió, aunque no subió al marcador. El resto de fichajes no tuvo un gran impacto, aunque Arjona sí que dejó detalles de que puede ser importante", añade. "Por parte del Águilas, se reclamó un penalti a Lillo en uno de los pocos acercamientos del segundo periodo, ya que el cuadro costero entiende que Britos fue demasiado fuerte al corte y lo derribó dentro del área".

También acabó sin goles el duelo entre Don Benito y Orihuela, con el debut de José Carlos Prieto en el banquillo local tras la destitución de Juan Marerro.

"!Un Don Benito que mejoró la imagen. Inach tuvo la mejor oportunidad para los calabazones, que se llevaron algún susto también con centros laterales del Orihuela. Al descanso se llegaba con empate a cero", se lee en Canal Extremadura. "En el segundo tiempo, el equipo extremeño sufrió durante los primeros minutos. El Orihuela se acercó con peligro a la portería de Sebas Gil"

"Las ocasiones más claras las iba a tener el Don Benito en el tramo final. Primero fue el recién llegado Iturraspe, pero falló a portería vacía. Y poco después Dani Salas iba a tener un mano a mano en el que salió victorioso el portero visitante", añade.

En el único encuentro en horario vespertino que acompañó al San Fernando-Balona, el Cádiz Mirandilla acentuó su línea ascendente al vencer a domicilio al Xerez DFC, que después de seis jornadas sin vencer se hunce en los puestos de descenso. El linense Celso Bermejo, que llegó esta misma semana procedente de la cantera del Villarreal, debutó con los visitantes, al saltar al césped en el 81'. El algecireño Raúl Pereira jugó los noventa minutos.

"Negros nubarrones a la vista. El Xerez DFC no levanta cabeza, encadena seis jornadas sin ganar y se sigue complicando la existencia. Los azulinos han caído en Chapín ante el Cádiz Mirandilla por 0-1 en un derbi en el que las oportunidades las pusieron los de David Sánchez y el gol el conjunto de Rubio, que supo rentabilizar su tanto y sigue dando pasos de cara a una salvación que hace poco parecía imposible. Una diana de Luis Morales de pena máxima (48') dio tres puntos de oro al filial ante un conjunto que pelea y que lo da todo, pero al que le falta acierto arriba", escribe Manuela Romero en Diario de Jerez.

Los resultados de la vigésima jornada en el grupo IV de la Segunda Federación han sido estos:

Resultados de la vigésima jornada en el grupo IV de la Segunda Federación

La clasificación, después de la tercera jornada de la segunda vuelta, queda así: