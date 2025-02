Luis Martínez: estás nominado

Ha tenido la desgracia (o la falta de pericia) de participar en las dos jugadas clave en los resultados adversos que la Real Balompédica Linense ha cosechado en las dos últimas semanas: empate en casa ante un Xerez DFC en puesto de descenso y amplia derrota (3-0) en Murcia ante el UCAM, que no conocía el triunfo desde 2024. Luis Martínez ha quedado señalado. Pero en el trasfondo el rendimiento del zaguero no es más que la punta del iceberg de un duda que los resultados parecen resolver por sí solos: ¿se reforzó bien la Balona durante el mercado de invierno?

Luis Martínez no atraviesa su mejor momento. En la jornada 23 la Balompédica se enfrentaba a un Xerez DFC al que tenía la oportunidad de distanciar a ocho puntos. Casi de ajusticiar al equipo jerezano, en el que acababa de desembarcar un nuevo entrenador, el exbalono Antonio Fernández Rivadulla.

El partido, aburrido a más no poder, marchaba parejo hasta el minuto 29 “cuando Luis Martínez le echó mano al nueve visitante [Abraham] y no paró hasta que le derribó dentro del área. De esos penaltis que invitan a pensar qué se le habrá pasado por la cabeza al defensor. La pena máxima la lanzó Sergio García. Mal, rematadamente mal. Y el balón lo rechazó Álex Lázaro. Pero esta Balona 2024-24 además de infinitas carencias, tiene mala fortuna. El esférico volvió al lanzador, que ya no desaprovechó la segunda opción”, narraba Europa Sur. Era el 0-1, que los albinegros se tuvieron que contentar con igualar más tarde por medio de João Pedro (43').

Este último domingo, el conjunto que entrena Javi Moreno tenía maniatado al UCAM Murcia. Sin alardes futbolísticos pero sin pasar apuros ante un equipo al que le faltaba nada y menos para entrar en modo angustia.

Pero “llegó el maldito minuto 67. Un córner (que posiblemente no lo fue siquiera) cambió el partido. Luis Martínez, que en la primera mitad hizo todo lo posible para ver la amarilla en una acción en campo contrario, levantó la mano en un gesto despectivo. Y el tal Rodríguez Carpallo, que estaba loco por la música, le mostró la segunda amarilla”.

Con un hombre menos el equipo de La Línea se descompuso. Y regaló tres goles en poco más de quince minutos. La derrota le devolvió a ese temido puesto que al final de la competición puede condenar a jugar la promoción de permanencia.

Javi Moreno conversa con Luis Martínez y Moha Hamdoune durante un partido / Erasmo Fenoy

El central riojano, que llegó a comienzos de enero procedente del Real Avilés, protagonizó un afortunado debut en Lebrija ante el Antoniano, en un duelo resuelto con triunfo balono (0-1). Pero desde entonces los albinegros no han mejorado para nada sus números en defensa. Han encajado goles en todos los partidos, excepto en Don Benito. Desde la incorporación de Luis Martínez al elenco albinegro, Álex Lázaro ha recibido nueve goles en siete jornadas (1.29).

Centésima arriba, centésima abajo, lo que sucedía cuando era titular Sergio Chica, cuya última titularidad se registró en la jornada 19, en la derrota de los linenses ante el Almería B. Para entonces, la Balompédica acreditaba 1.26 goles en contra por jornada.

Tampoco hay que pasar por alto que Sergio Chica también protagonizó alguna trastada, como aquella temprana expulsión en la visita de los linenses al Cádiz Mirandilla (donde por cierto demostró que se puede ganar con un hombre menos, ya que jugó en inferioridad numérica desde el minuto cinco) o el mismo primer gol de este pasado domingo en La Condomina ante el conjunto universitario.

El mercado de invierno

Dani Villa, Fran Tena, Toni Jou y Luis Martínez, los fichajes de invierno de la Balona / Vanessa Pérez

La cuestión no es sólo si Luis Martínez ha mejorado al equipo (que los números dicen que no) sino qué han aportado los fichajes de invierno a un plantilla que la estadística alertaba de que estaba muy necesitada de mejoría. No es posible evaluar a Dani Villa, por cuanto una inoportuna lesión en la clavícula sólo le ha permitido jugar 105 minutos con la guayabera albinegra.

Los otros dos refuerzos, Toni Jou y, sobre todo, Fran Tena, sí que parecen haber apuntado sus respectivas demarcaciones, aunque entre sanciones y lesiones igual están algo faltos de continuidad. La cuestión es ¿le basta con eso a la Balona para mantener la categoría?

El mercado de invierno deja, de momento, más sombras que luces y. lo que es peor, empieza a recordar de manera preocupante al ejercicio del pasado año. La Balona comenzó 2024 quinta tras su épica remontada sobre el Antoniano y tras remodelar su plantilla con nada menos que seis cambios, acabó suspirando por la salvación.