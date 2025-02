(0-2) La Balona evita que prenda la señal de peligro

Hay momentos en todas y cada una de las temporadas, sea cual sea el objetivo que se persiga, en el que el resultado es lo único importante para los equipos. Todos los demás debates quedan aparcados para no distraer la atención de la meta que se persigue. Ése es el caso de la victoria que la Real Balompédica Linense logró en Don Benito. Un triunfo que corta una sangría de tres semanas, que saca a los albinegros de la temida plaza de promoción y les permite abrir una tranquilizadora brecha de cinco puntos sobre el descenso directo, que además marca su próximo rival. Eso y que se reivindicó Jack Harper, con dos nuevos goles, es lo único que debe contar después de 90 minutos... que nadie, motu proprio, querría volver a ver. Una hora y media larga de ¿fútbol? que volvió a poner de manifiesto que esta Balona 2024-25 se desenvuelve mejor fuera de casa, donde el balompié que practica se constituye en algo secundario, que en un Ciudad de La Línea que se ha convertido en una trampa para los que visten de blanco y negro.

La Balona pone tierra de por medio con respecto a las hasta hace muy poco humeantes hogueras de un descenso directo a Tercera RFEF que sería una catástrofe para la institución. En una demostración de eficacia desconocida en el presente curso, marcó en sus dos únicos acercamientos al área enemiga (el segundo, un claro penalti a Fran Carbià) y lo hizo con la firma de Jack Harper, que más que reivindicarse -que también- mandó un mensaje a su técnico, Javi Moreno, que al menos hasta ahora parecía decidido a hacer cualquier cosa con tal de no alinearle de salida más que cuando no le queda otro remedio.

El técnico albinegro asumió que algunas de sus decisiones del domingo anterior tuvieron mucho de capricho y organizó un once más reconocible. Más competitivo, que es de lo que se trata a estas alturas, cuando se están jugando las papas. Con la misma línea de cuatro atrás, pero con Fran Tena y Toni Jou haciendo el trabajo de contención por detrás de una triple media punta con Fran Carbiá y João Pedro en los costados y Álex Hernández por el medio. Aunque al final le faltó un poco de frescura, el tinerfeño -casi desligado de las tareas defensivas- dejó pinceladas de su calidad, del orden que puede llegar a poner. Arriba, de referente, Harper.

Toni Jou forcejea con Dani Salas / CD Don Benito

Los albinegros (que utilizaron su tercera indumentaria) sabían a qué querían jugar, lo que en esta Segunda Federación tan desagradable en un dato más que relevante. Así y todo cometieron un un error en el minuto siete que les pudo costar caro. Menos mal que Erik Aguado, que se encontró solito en el área, cruzó demasiado.

En el cuarto de hora llegó el primer gol. Un centro preciso al corazón del área en el que Jack Harper fue el más listo y cabeceó de manera inapelable. Como solo lo hacen los jugadores que tienen en el área su habitat natural.

Con el partido donde lo quería y un rival que no da más de sí (no es colista precisamente por casualidad) la Balompédica que parece haber aprendido de sus errores, se dejó querer. Con las líneas muy juntitas, aunque sin salir en estampida cuando podía. Se le nota a esta Balona que está cortocircuitada por su situación clasificatoria. Sus futbolistas están atenazados, sin chispa. Apenas intentan cosas. Comprensible. Humano, dadas las consecuencias que hubiese tenido otro marcador adverso.

Aunque los calabazones querían, no encontraban la forma de hincarle el diente a un rival ordenado, solidario, implicado. Una Balona que demostraba que sabía de lo que estaba en juego.

Pero incluso así los extremeños tuvieron el empate al alcance de la mano. Inach, que durante un buen rato le dio la tarde a Fran Moreno, se deshizo del marcado y remató a lo que parecía gol, pero apareció Toni Jou sobre la misma línea de gol para impedirlo.

La colegiada Elisabeth Calvo, sus auxiliares y los capitanes posan antes del encuentro / CD Don Benito

Los locales pedían incluso penalti por el intento (o no tan intentoi) de agarrón del defensa albinegro. Seguramente la jugada no merecía la máxima de las penas futbolísticas, pero la actuación de la madrileña Elisabeth Calvo Valentín dio al menos para que cuando el CTA vuelve a asignarle a un partido de la Balona no haya argumentos para torcer el gesto.

De ahí al descanso, dos escaramuzas de Fran Carbià (fuegos artificiales) y poco más, así que los linenses se iban en ventaja al intermedio.

0-2 y se acabó

A la vuelta, la misma tónica. Una Balona ordenada, compettiva, que controlaba el tiempo del juego sin aparente esfuerzo y un rival incapaz. Hasta que poco antes del cuarto de hora llegó un penalti a Fran Carbià -que lo era- y el 0-2 de Jack Harper. Y colorín colorado.

Moha Hamdoune sale al paso del local Dani Salas / CD Don Benito

Lo que restaba de partido fue la agonía de un Don Benito que en su fuero interno sabe que su suerte está echada (encadena diez partidos sin ganar), que apenas lo intento muy al final pero sin peligro y un saber administrar su ventaja de los forasteros, que convencidos de que el resultadio no tenía marcha atrás tocaron y todo en campo contrario. Si hace nada el Almería B ganó en La Línea sencillamente porque era mejor que su rival, esta vez el triunfo albinegro merece exactamente el mismo análisis. Sin más sesudas autopsias

La expedición emprendió el regreso a casa con un triunfo de un valor inabarcable por todo lo que supone a título clasificatorio, de credibilidad y de tranquilidad. Y no queda otro remedio que quedarse con eso. Bueno, con eso y con una pregunta: ¿cómo puede ser que este Don Benito tan limitado ganase en La Línea en la primera vuelta? Igual para encontrar la respuesta hay que prender la tele y ver el programa de Íker Jiménez.