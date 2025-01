Luis Martínez, llegar y besar el escudo de la Balona

Pocas, muy pocas veces, un futbolista debuta con un solo entrenamento con su equipo a la espalda... ademés es señalado como uno de los destacados. Eso fue exactamente lo que le sucedió el pasado domingo al defensa central Luis Martínez, cuya incorporación a la Real Balompédica Linense se hizo oficial el pasado viernes y a quien el domingo el cúmulo de bajas por culpa de una epidemia de gripe abrió la puerta de la titularidad con los albinegros en el duelo de la primera jornada de la segunda vuelta en el grupo IV de la Segunda Federación en el que estos lograron imponerse en Lebrija (0-1) a un Atlético Antoniano que no perdía en casa desde noviembre de 2023.

Luis Martínez (Arnedo -La Rioja- 20/10/1993) decidió salir del Real Avilés al que repite una y otra vez que está “muy agradecido" y en el que era titular indiscutible. La determinación llegó después de que una serie de infortunios familiares hicieran que el cuerpo le pidiese “cambiar de aires” y volver al sur, dnde "ya había sido feliz" cuando defendía las camisolas de la cantera del Real Betis, Atlético Sanluqueño o Écija Balompié, equipos todos con los que se enfrentó a la Balona. “Llevo apenas unos días aquí, pero sé que he tomado la decisión correcta. Estoy encantado”.

La insistencia y el interés demostrado por el entrenador, Javi Moreno, le llevó a descartar otras ofertas y enrolarse en una Balona en la que casi sin tiempo a acoplarse, se vio como titular en el primer partido de 2025. “Hombre, siempre se está preparado para jugar. Yo me cuido mucho día a día. Es verdad que la semana pasada había sido un tanto atípica, con mucho movimiento, pero estaba listo”.

“Javi Moreno me mostró un interés brutal, pregunté por el club, me explicaron el proyecto, todo lo que me contaron era bueno y no dudé”, narra sobre su fichaje.

“¿El debut? A lo largo de mi carrera deportiva siempre ha tratado de dejarlo todo en el campo y eso fue lo que hice. Pude ayudar al equipo, gracias a Dios, y el equipo me ayudó a mí, así que encantado”.

“No no, no tuve que preguntar en el campo cómo se llamaba ningún compañero”, contesta mientras ríe. “Me hice rápido con los nombres, no hubo ningún problema. Al fina eso también forma parte de mi trabajo y estuve atento desde que llegué”, una tarea que en su caso no resultaba fácil, ya que no había coincidido antes en caseta alguna con los que ahora son sus compañeros.

“La verdad es que al final me sentía muy feliz, porque habíamos conseguido los tres puntos en un campo que entraña una enorme dificultad. De hecho el rival llevaba sin perder allí desde noviembre del 2023”, valora. “Hicimos un partido súper serio, de matrícula de honor a nivel defensivo y sumamos de tres que es lo importante”.

“Aunque ni he leído ni he escuchado gran cosa estoy muy agradecido por los halagos que soy consciente de que he recibido aunque yo valoro más dormir con la conciencia tranquila, saber que me he comportado como un profesional y que lo he dado todo, con independencia de que unas veces las cosas salgan mejor y otras, peor”, asegura.

“Reconozco que estoy encantado, llegar, jugar, ganar, portería a cero... no se puede pedir mucho más”, apostilla.

“Ahora lo que quiero es seguir trabajando, seguir conociendo al cuerpo técnico y a mis compañeros y no voy a engañar a nadie, también tengo muchísimas ganas de jugar en nuestro campo y con la afición de La Línea, que tengo claro que es algo especial”, prosigue.

Luis Martínez no se explica demasiado bien que el equipo con el que logró ganar en Lebrija fuese, no hace tanto, colista de la clasificación. “Lo primero que se te pasa por la cabeza es la dificultad de este grupo, en el que creo que hay equipos con nivel de Primera Federación y sé lo que hablo porque he jugado en las dos categorías. Y después lo importante que son las dinámicas. No empiezas bien, crece la desconfianza y... pero yo lo que he visto es un equipo en un estado de forma brutal”.

"La liguilla se juega en mayo, y aún estamos en enero"

“Con todo, soy partidario de ser pacientes”, advierte, queriendo sujertar, como hizo su entrenador en las declaraciones postpartido del pasado domingo, un posible exceso de euforia. “La liguilla se juega en mayo y ahora estamos en enero. El éxito a largo plazo nos lo va a dar el corto plazo y ese corto plazo ahora mismo es el Almería B”, que el próximo domingo (12:00) visita a la Balona en el Ciudad de La Línea.

“Yo me prometí no mirar la clasificación hasta el ocho de mayo y ahora estoy centrado en dar lo mejor de mí si juego con el Almería B si el míster considera oportuno alinearme, en hacernos fuertes nosotros y en buscar las debilidades del rival”, recalca el zaguero.

“Creo en el día a día, en ir victoria a victoria y, si no se puede, punto a punto y entrenamiento a entrenamiento, que es lo nos puede pemitir estar celebrando algo en mayo. Si nos centramos en lo que sucederá dentro de tres o cuatro meses, podemos perder de vista lo importante, que es lo más cercano”, reflexiona.

“Tenemos la suerte de estar en una buena dinámica y hay que tratar de prolongarla y cuando un resultado no se dé, matenerse fuerte y saber que a la semana siguiente hay otra oportunidad”, finaliza el futbolista riojano.