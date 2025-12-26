Confirmado: Rubén Olea, de la Balona, dice adiós a la temporada

Las pruebas médicas confirmaron este martes los peores augurios. El defensa de la Real Balompédica Linense Rubén Olea sufre rotura de menisco externo y tiene seriamente dañado el ligamento cruzado de su rodilla derecha. El malagueño deberá pasar por el quirófano y ha dicho adiós a la presente temporada, por lo que, como ya avanzó este medio, el club busca un lateral derecho sub-23 para ocupar su plaza.

Quedaba un resquicio de esperanza, pero la segunda resonancia magnética a la que se sometió Rubén Olea no hizo sino confirmar el daño sufrido en su rodilla derecha, lo que le obliga a renunciar a lo que resta de temporada y a someterse a una artroscopia, que también servirá para determinar el alcance exacto de su lesión en el ligamento cruzado.

Rubén Olea se incorporó a la primera plantilla de la Balona apenas 48 horas antes del debut liguero de los albinegros, frente al Chiclana, tras haberse entrenado bajo las órdenes de David Sánchez durante varias semanas en la pretemporada.

Tras dar los primeros pasos en su Málaga natal, Rubén Olea continuó su formación en la cantera del Atlético de Madrid, que durante una temporada lo cedió al Alcobendas juvenil. Su demarcación ideal es lateral derecho, aunque también puede desempeñarse como central diestro.

Desde su llegada a La Línea, había participado en ocho encuentros en el grupo X de la Tercera Federación, dos de ellos como titular (en los que fue sustituido), acumulando 205 minutos.

El pasado 14 de diciembre, saltó al campo en el minuto 75 como relevo de Álvaro González en el duelo que enfrentaba a Balona y Dos Hermanas en el Ciudad de La Línea, que finalizó con empate a dos.

Apenas unos minutos después de incorporarse al juego, el futbolista sufrió la lesión que ahora lo aparta de la competición, aunque, en un acto de coraje, se mantuvo sobre el terreno de juego, porque su equipo ya jugaba con un hombre menos que el rival, e incluso realizó una intercepción en un ataque de los nazarenos.