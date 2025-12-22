La Balona se plantea fichar un lateral zurdo tras la 'crisis de Utrera'

El desaguisado defensivo protagonizado por la Real Balompédica Linense en su último partido de 2025, el que disputó en el San Juan Bosco de Utrera y que terminó con empate a tres, va a tener consecuencias. Los albinegros están decididos a incorporar un lateral zurdo al plantel antes de que se cierre el mercado, lo que sucederá el lunes dos de febrero del ya inminente 2026. Otra incorporación más que probable es la de un central que releve a Rubén Olea, que todo indica que ha dicho adiós a la temporada.

No hay mal que por bien no venga. Los cinco goles encajados por la Balona en sus dos últimos partidos –en casa ante el Dos Hermanas y en Utrera– han dejado secuelas negativas: dos empates que han sacado a la Balona de los puestos de ascenso en el grupo X de Tercera Federación. Pero, por el contrario, han llevado a reflexionar al cuerpo técnico y a la dirección deportiva que encabeza Miguel Ángel Rondán, que según los datos que maneja este periódico ya están sondeando el mercado en busca de un especilalista para el costazo izquierdo de la retaguardia, que, en principio, debería tener la condición de sub-23.

La realidad es que el club apostó para esa plaza por Pedro Morillo sin que tuviese un relevo natural. Es cierto que el defensa derecho Chey se había desenvuelto en esa demarcación en anteriores etapas en otros clubes, pero las consecuencias de moverlo de un costado a otro quedaron evidenciadas en el partido que cerraba 2025. Un año, por cierto, de triste recuerdo para los balonos.

Es cierto que la sanción de Pedro Morillo era sólo por un solo partido, pero lo visto en Utrera ha llevado a preguntarse qué sucedería si el defensa zurdo fuese objeto de un castigo mayor, o, en el peor de los casos, sufriese una lesión en el momento clave de la competición. Y la conclusión es que no se puede dejar una carencia de este calado en manos del azar.

Rubén Olea

Pero todo indica que no será el único movimiento en el plantel, además de los que pueden darse por petición de algún futbolista que, al no estar gozando de minutos, decida solicitar la salida de mutuo acuerdo con la entidad.

El caso es que el defensa malagueño Rubén Olea se sometió la pasada semana a una resonancia magnética cuyos resultados hablan de una rotura de menisco y de que tiene dañado, que no roto, el ligamento cruzado de una de sus rodillas.

El futbolista ha pedido una segunda opinión, pero en espera de la confirmación del alcance exacto del daño, lo que parece evidente es que el zaguero tiene muy complicado volver a competir durante la presente campaña. A eso se suma que el francés Marlone Foubert reaparecerá en enero, pero tras un periodo largo de inactividad, lo que quiere decir que su aportación es un poco una incógnita.

Rubén Olea, que se había incorporado al partido en el minuto 75', cayó lesionado durante el Balona-Dos Hermanas, pero dado que su equipo ya jugaba en inferioridad numérica tuvo el arrojo de mantenerse sobre el césped para ayudar a sus compañeros.

Por lo tanto es más que posible que la Balona lleve a cabo un segundo movimiento en el mercado y refuerce el centro de la defensa. Y es que, a pesar del desencanto generalizado por esa sexta plaza que ocupa el conjunto de La Línea después de quince jornadas, de puertas para adentro sigue existiendo el convencimiento de que debe optar al ascenso directo. O, en el peor de los casos, a alcanzar la plaza en Segunda Federación a través del play-off. Y para eso la directiva que preside Andrés Rondán parece estar dispuesta a rascarse el bolsillo.