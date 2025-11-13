La Balona puede 'pescar' sin límite en el grupo X de Tercera Federación

La Real Balompédica Linense puede pescar en el propio grupo X de la Tercera Federación en la que milita en el presente curso. La reglamentación que impedía a un jugador (y entrenador) cambiar de club dentro del mismo grupo si había participado en ocho partidos o más ha sufrido modificaciones y siempre y cuando el interesado logre su baja, podrá sumarse a aquel proyecto que se haya interesado por sus servicios.

Esta medida da pie a que el director deportivo balono, Miguel Ángel Rondán, pueda encontrar alguna pieza que le interesen tanto a él como al entrenador, David Sánchez, para recomponer su puzle.

Y podrían hacerlo, si ése fuese su deseo, desde la próxima semana ya que a diferencia de lo que sucede en las categorías comprendidas entre Primera división (LALIGA EA SPORTS por su denominación comercial) y Segunda Federación, en Tercera RFEF no existe un "mercado de verano" y uno "de invierno".

Según reflejan los estatutos de la competición "el periodo de inscripción de licencias de futbolistas se iniciará el 1 de julio de 2025 y finalizará el 2 de febrero de 2026, ambos inclusive". Es decir, es posible realizar una contratación en cualquier momento hasta el arranque de febrero.

El cambio de reglamento con respecto a temporadas anteriores en esta Tercera Federación en lo que se refiere al traspaso de jugadores dentro de un mismo grupo ha sido advertido por Miguel Galán, graduado en Derecho y presidente del Centro Nacional de Entrenadores de Fútbol (CENAFE), a través de su cuenta en X.

“Para todos los entrenadores y jugadores de Tercera RFEF: hoy ha cambiado la norma en la que un jugador no podía cambiar de equipo en la misma temporada dentro del mismo grupo si se habían jugado ocho partidos. Se ha eliminado tal limitación y ahora puede cambiar de club en la misma temporada dentro del mismo grupo sin ninguna restricción en el número de partidos jugados. Solo existe la limitación de cambiar un máximo de tres clubes distintos por temporada”, explica en su introducción.

En concreto, el artículo 64 del reglamento, que habla de “Tramitación de varias licencias por futbolistas dentro de una misma temporada" dice:

“1. Los/as futbolistas, dentro de la misma temporada, podrán obtener licencia y alinearse en otro equipo distinto al de origen, siempre que su contrato se hubiera resuelto o su compromiso cancelado, según sean, respectivamente, profesionales o no. Ello sin perjuicio de la limitación establecida en el artículo 53.2 y de las excepciones sobre simultaneidad establecidas en el presente Reglamento.

2. Cuando una vez iniciados los partidos de Tercera Federación, Tercera Federación de Fútbol Femenino, Liga Nacional Juvenil un/a futbolista tramitase licencia con un nuevo club de estas competiciones deberá aportarse certificado de sanciones disciplinarias, incluyendo los ciclos de amonestaciones en todas las competiciones que hubiere disputado”