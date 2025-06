Rondán llega a la Balompédica para "cambiar las cabezas" con una plantilla con "muchas caras nuevas"

La Línea/"Guardemos los rencores y ayudemos a la Recia". Este es el mensaje que el vallense Miguel Ángel Rondán lanzó este martes en su presentación como director deportivo de la Balona, que aprovechó para pedir la "ayuda de toda la ciudad" frente a una temporada que será muy difícil y ante la que hay que "cambiar las cabezas". Ser positivo para atraer el éxito.

El hombre que construirá la plantilla 2025-26 fue presentado por el presidente del club, Andrés Roldán, en la sala de prensa del Ciudad de La Línea, el primer convencido de que hay que desterrar el pesimismo y el enfado que dejaron el descenso a Tercera Federación. "Estoy muy contento de estar aquí", explicó el director deportivo, "tenía ganas de trabajar con Andrés (Roldán) porque es una persona que lo está poniendo todo en el fútbol, pero ahora lo que necesitamos es que se traduzca en resultados. Y para eso hay que poner los pies en el suelo a la hora de analizar el proyecto y que tengamos un futuro mejor que el de estos últimos años".

Rondan se ha marcado como primer objetivo crear ilusión en toda La Línea. Poner un punto y aparte. "Yo puedo ser bueno, malo o regular, el tiempo lo dirá, pero no lo puedo hacer solo. Es imposible que una sola persona cambie la dinámica de un club. Pido ayuda. No del club, que la tengo seguro, sino de toda la ciudad, que tiene que pensar que un símbolo histórico como es la Recia, está en la situación que está", dijo.

"Si queremos resultados hay que cambiar la dinámica y esto sólo se logra con un trabajo de mucho tiempo y cambiando las cabezas"

"No se trata de que guste o no el fútbol", continuó, "toda la ciudad se tiene que volcar con este proyecto. Si queremos resultados hay que cambiar la dinámica y esto sólo se logra con un trabajo de mucho tiempo y cambiando las cabezas. Si llegamos cada domingo al campo en plan negativo os puedo asegurar que lo haremos mal incluso si traigo a los mejores futbolistas".

El director deportivo relató que la pasada temporada vio "muchísimo a la Balona". "Partido tras partido, cada cual peor, con todo respeto, y llega el último con el mejor equipo de la categoría y le gana y, además, bien. ¿Cómo le ponemos al niño? La conclusión es que en el fútbol hoy todo el mundo trabaja bien. La diferencia va a estar en lo convencido que salga el jugador al campo y para eso hay que darle una corriente positiva. Estemos para aportar toda la tranquilidad del mundo a la plantilla y al cuerpo técnico", deseó.

"Es muy difícil que tengamos chavales en la situación actual que puedan valer para un proyecto que nos permita estar en categorías superiores"

El director deportivo analizó la confección de la próxima plantilla, que no cree que vaya a ser fácil. "Aquí todo el mundo quiere escuchar que vamos a ascender de gorra y no va a ser así, va a ser con un trabajo muy difícil. La Balona tiene la categoría más complicada de los últimos años", explicó. "Hasta ahora en Primera o Segunda RFEF, la Balona por presupuesto era muy competitiva, pero en esta categoría no lo es", subrayó. ¿Por qué? Él mismo dio la respuesta con otra pregunta: "¿Quién tiene más ventaja, un equipo de Sevilla que tiene alrededor suya a miles de futbolistas o uno del Campo de Gibraltar, que tiene al lado al Algeciras, que ahora mismo deportivamente está mejor, y Gibraltar que paga unos sueldos que en Tercera no se pagan?". Conclusión: "Tenemos más dificultades que nadie". "Es cuestión de trabajo y es más difícil de lo que parece, hay que concienciarse de que hay una labor muy complicada por delante y si no le damos el máximo apoyo al equipo es imposible. Somos muy grandes por nombre, pero no tanto a la hora de captar jugadores", declaró.

Miguel Ángel Rondán. / Erasmo Fenoy

Sobre la posibilidad de tirar de canteranos, Rondan dijo que jugará en la Balona "el que tenga sitio" y, si es así, "por supuesto estará antes que nadie". Sin embargo, matizó: "Es muy difícil que tengamos chavales en la situación actual que puedan valer para un proyecto que nos permita estar en categorías superiores".

Lo primero que va a hacer el responsable deportivo es buscar un entrenador. Tiene que ser uno "que conozca la categoría" y que "atraiga jugadores con los que haya trabajado". La plantilla, dijo, la va a hacer él mismo, pero le gusta trabajar codo con codo con el técnico para introducir matices en el equipo que faciliten el desarrollo de la idea de juego del técnico. En cualquier caso, sin descartar que vaya a intentar que algún jugador de la pasada temporada se quede, su intención es cambiar mucho: "Hay que intentar poner caras nuevas a todo esto para que la mentalidad cambie".

Trayectoria

Rondán, natural de San José del Valle (Cádiz), llega a la Balona tras desvincularse del Xerez Club Deportivo, donde desempeñó múltiples roles, incluyendo el de jugador, el de entrenador y el de director deportivo. La temporada recién finalizada compitió en el grupo IV de la Segunda RFEF y se quedó a las puertas de clasificarse para el playoff de ascenso a Primera Federación.

Antes de su experiencia jerezana debutó como entrenador en el banquillo del Arcos CF y también dirigió al Racing Club Portuense. Entrenaba al Xerez B en Tercera División en la temporada 2006/2007 y tuvo que hacerse cargo del primer equipo en las nueve últimas jornadas de liga tras la destitución de Pepe Murcia. Lo cogió en la séptima posición con 47 puntos y en esas nueve jornadas sumó otros 11, lo que le llevó a terminar en la novena plaza. Siguió la temporada siguiente al frente de la primera plantilla durante las diez primeras jornadas, cuando pasó a dedicarse exclusivamente a la dirección deportiva. El club puso el equipo en manos de Casuco, que también era destituido en la jornada 24 con el equipo a tres puntos de la permanencia. Finalmente, fue Esteban Vigo el que llegó como salvador y puso las bases del ascenso a Primera una campaña más tarde. Regresó a la entidad jerezana en 2023 para desempeñar un cargo que ya había ostentado desde la temporada 2007-2008 -que empezó en el banquillo- hasta junio de 2010. Confeccionó la plantilla del ascenso a la máxima categoría nacional en la temporada 2008-2009 y permaneció en el cargo hasta junio de 2010, cuando lo sustituyó Emilio Viqueira con la entidad en pleno concurso de acreedores. Regresaría en la 2012/13 junto a Esteban Vigo en un intento de Joaquín Morales de emular la temporada del ascenso a Primera, pero el equipo bajó a Segunda B como colista de la categoría y a Tercera por impagos. En la 2011-12 formó parte de la secretaría técnica del Málaga como adjunto del jerezano Antonio Fernández.