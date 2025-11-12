Bollulos, terreno estéril para una Balona que vuelve tras 20 años

La Real Balompédica Linense visita este domingo 16 de noviembre al flamante líder del grupo X de la Tercera Federación, el Bollullos Club de Fútbol. Los albinegros regresan después de 20 años al que en su última visita se denominaba Las Viñas y que desde 2018 lleva el nombrede Eloy Ávila Cano. En sus cuatro visitas precedentes a la que se avecina no firmó victoria alguna.

La Balona tiene un reto importante el domingo. Los albinegros ponen a prueba su exitosa racha de ocho jornadas sin conocer la derrota nada menos que en el campo del líder, que bien es cierto que ya ha doblado la rodilla en el escenario en el que se dirimirá el duelo, en concreto, en la quinta jornada ante el filial de la AD Ceuta.

El conjunto que entrena David Sánchez no sólo se mide a uno de los rivales más poderosos del grupo -al menos hasta el momento- sino también se enfrenta a la historia, que le recuerda que en sus cuatro visitas precedentes a terreno bollullero firmó dos empates y dos derrotas. O lo que es lo mismo, no conoce el triunfo.

La última de esas cuatro confrontaciones (todas ellas en Tercera división) se produjo el 16 de octubre de 2005. El miércoles anterior la Balona había derrotado al Pozoblanco (2-1) pero ese resultado no había servido para calmar las aguas, como lo demuestra el hecho de que el equipo de casa fuera despedido con silbidos por parte de los aficionados Eso no impidió que la “Peña la Uefa” fletase dos autores con seguidors para el desplazamiento hasta Bollullos.

Antes de ese duelo, que correspondía a la novena jornada, la Balompédica era séptima a tres puntos de las plazas de liguilla, mientras que el rival le recibía en puesto de descenso y sin haber conocido el triunfo.

El entrenador albinegro, Raúl Procopio conformó la lista de convocados sin Cardoso -que había sido expulsado el miércoles- pero con Miguel Ángel Barrios y David Miguélez, que arrastraban problemas físicos.

“La Balona se deja perder el respeto” titulaba el añorado Rafael Boza en Europa Sur aquel empate a un gol. “Los albinegros, desimplicados, no pasan del empate ante el penúltimo, que incluso puede ganar al final”.

El meta Sergio atrapa un balón durante el último Bollullos-Balona

“Los apuros que la Balompédica pasó hace cuatro días para vencer al Pozoblanco no eran más que un aviso. Ayer, ante el semicolista Bollullos, una Balona desimplicada no fue capaz de pasar del empate y en el último tramo del encuentro hasta se tuvo que dar por contenta con un punto, porque el equipo condal disfrutó de una clarísima ocasión que desbarató Sergio en una acción providencial. Muy poco bagaje para un equipo que aspira a jugar la liguilla de ascenso”, explicaba la crónica.

Las reacciones

La valoración no se antoja muy exagerada, por cuanto el propio Raúl Procopio, se quejó de que su equipo le daba “alas a los rivales”. “Nos complicamos nosotros solitos”, añadió.

Pero más drástico fue, como tampoco era extraño, el recordado presidente Alfredo Gallardo, quien al término del encuentro amenazó con prescindir de alguno de sus futbolistas “o dejar de pagarles”.

“No estoy contento. Este campo era para haber ganado y se puede empatar de muchas formas, pero no de ésta”, recalcó.

Rafa Caro forcejea con un adversario; al fondo, Diego López

“No me gusta el equipo, no me gusta lo que hacen algunos jugadores y me estoy cansando un poquito de ver futbolistas a los que parece que todo le da igual, que se esconden por el campo”, denunció.

La Balompédica formó en aquella ocasión con Sergio, Roberto, Edu Fenoy, Fede, Nando, Barrios, Diego López, Ismael Chico (Kuni, 79’), Dani Olsson (Coco, 54’), Rafa Caro (Miguélez, 67’) y Triguero.

Triguero adelantó a los linenses en el 59’, pero Valladares hizo la igualada en el 64’ para un Bollullos en el que fue titular Juanma Rodríguez, que dos temporadas antes había defendido los colores de la Balona.

La Balompédica finalizó aquella andadura 2205-06 en la cuarta plaza, lo que le permitió disputar la fase de ascenso a Segunda B, en la que fue eliminada en los penaltis de aquel polémico encuentros en Los Cármenes por el Granada. El Bollullos finalizó como farolillo rojo y perdió la categoría.