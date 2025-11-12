Mere, ex de Balona y Algeciras, regresa a Segunda de la mano de la SD Huesca

El exentrenador de Real Balompédica Linense y Algeciras Club de Fútbol Baldomero Hermoso Mere se ha sumado al proyecto de la SD Huesca, decimoctavo clasificado de la Segunda división (Liga Hypermotion), con un punto de renta sobre los puestos de descenso. Mere ejercerá de segundo de Jon Pérez Bolo, quien ocupa el cargo como relevo de Sergi Guilló.

Mere ascendió a Segunda B con el Algeciras (del que previamente había sido jugador), pero que fue destituido en su paso por la Balona en Segunda Federación, regresa, ahora con el papel de técnico ayudante, a una Segunda en la que ya fue el máximo responsable de Fuenlabrada y Alcorcón. También pasó por los banquillos, entre otros, de Puerto Real, Conil, Cádiz B, Logroñés. Su última experiencia había sido el banquillo de la UD Melilla, en la que tampoco logró finalizar la temporada.

Por su parte Bolo comenzó su carrera en el Arenas de Getxo, club con el que logró el ascenso a la categoría de bronce del fútbol español. Posteriormente, dirigió a la SD Ponferradina, donde logró un nuevo ascenso de Segunda B a Segunda A. Al club berciano lo dirigió durante cuatro temporadas.

Posteriormente, pasó por el Real Oviedo y el Burgos CF, acumulando en total más de 190 partidos en la categoría de plata.

Antes de iniciar su carrera como entrenador, Bolo fue un destacado delantero con una larga trayectoria en el fútbol profesional, militando en clubes como Athletic Club, Rayo Vallecano, CA Osasuna o Gimnàstic de Tarragona, entre otros.

El cese fulminante de Sergi Guilló al frente de la SD Huesca deja un nuevo despido en Segunda División. El ya extécnico oscense se suma a Johan Plat (Castellón), Raúl Llona (Cultural Leonesa), Asier Garitano (Sporting), Gabi Fernández (Zaragoza) y Fran Justo (Mirandés). Ya son seis entrenadores los que han perdido su trabajo pese a que sólo se han disputado 13 jornadas.