La Línea rinde homenaje a dos ilustres de la Balona: Carlos Guerra y Alberto Merino

El alcalde de La Línea, Juan Franco, ha presidido este jueves el homenaje que el Ayuntamiento y la Asociación de Veteranos de la Real Balompédica Linense (Averbal), han brindado a dos de los mejores jugadores locales que en los últimos años vistieron la camisola albinegra: Alberto Merino y Carlos Guerra, quien en la actualidad entrena al filial senior. Ambos tuvieron durante su etapa como profesionales una larga trayectoria en otros clubes.

Franco estuvo acompañado por Javier Baglietto en representación del club, y Juan Luis Acris, presidente de Averbal.

Durante su intervención, Juan Franco puso de relieve la importancia de mantener viva la historia del conjunto local y valoró positivamente la labor de la asociación.

El primer edil destacó que estos homenajes “mantienen un poco viva la memoria de los jugadores que han pasado por el equipo y ponen en valor el trabajo que han llevado a cabo durante muchos años”.

Respecto a los homenajeados, el alcalde les dedicó palabras de admiración personal tras más de diez temporadas en el club y les agradeció “haber llevado siempre el nombre de la ciudad”.

Alberto Merino y Carlos Guerra agradecieron este reconocimiento, así como la labor de Averbal y de Juan Acris y su equipo, “siempre pendientes de los veteranos”. Asimismo señalaron su “orgullo por haber pertenecido a la Balona tanto tiempo y ayudar al club de la ciudad”.

Acris valoró la dificultad de la hazaña deportiva de los homenajeados, que han vestido la camiseta de la Balona más de diez años, “algo muy difícil”.

Este reconocimiento forma parte de una serie de eventos promovidos por Averbal buscando honrar la trayectoria de quienes han marcado la historia de la Balona y afianzar la conexión entre el club, su historia y la ciudadanía linense.