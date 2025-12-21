Así queda la clasificación del grupo X de Tercera Federación tras la 15ª jornada

La decimoquinta jornada en el grupo X de Tercera Federación, la última de 2025, ha sacado otra vez a la Real Balompédica Linense de los puestos de play-off después de encadenar, en Utrera (3-3), su cuarto empate en las últimas cinco jornadas. Atlético Central y Dos Hermanas, que ganaron en casa, le adelantaron y el Ceuta B, que también sacó adelante su partido como local, le iguala en la sexta plaza, si bien los caballas tienen un partido pendiente, en casa ante el Tomares, penúltimo.

La zona alta de aprieta y el Chiclana, que cortó la racha ascendente del San Roque de Lepe, se suma a la pelea por la quinta plaza. El gran protagonista de la jornada fue el Cádiz Mirandilla, que después de enlazar dos derrotas, le endosó un 3-0 al líder Bollullos, que ahora se queda con un solo punto de renta sobre el filial amarillo.

Cádiz Mirandilla, 3-Bollullos, 0. El filial del Cádiz se rehizo tras dos derrotas y volvió a ser el equipo que se mantuvo 12 semanas invicto. Goleó al líder, Bollullos, del que ahora se coloca a un solo punto. “Triunfo incontestable del Mirandilla”, titula Diario de Cádiz, periódico, como Europa Sur, del Grupo Joly, que explica en su crónica que la victoria amarilla tiene un valor doble “primero porque rompe su primera minicrisis tras sumar sus dos primeras derrotas de la temporada y segundo es que el triunfo lo obtuvo ante el Bollullos (3-0), líder".

Los jugadores del Cádiz Mirandilla celebran uno de sus goles

"Los tantos de José González (32’), Tinoco (50’) y Nico de la Carrera (92’) dejaron los tres puntos en la Ciudad Deportiva de El Rosal a pesar de que los de Francisco Cordero Rubio jugaron más de media hora con un jugador menos debido a la expulsión por roja directa de Raúl López (60’)”. El visitante Cerpa también fue expulsado, pero en el 91'"; añade.

Atlético Central, 1-Atlético Onubense, 0. El Atlético Central se afianza en la parte alta tras enlazar ante el Atlético onubense su segundo triunfo. Un golazo de Pablo Haro en el 80’ acabó con la resistencia del filial onubense. El balón pegó en la parte posterior del larguero antes de entrar en el marco,

En la primera parte, los locales tuvieron la ocasión de adelantarse en el marcador, incluso con hasta dos balones al palo. En el segundo acto, las fuerzas se igualaron, pero terminaría siendo el Atlético Central el que se llevaría el premio final”, se lee en Huelva Información, otro de los medios del Grupo Joly.

Tomares, 0-Ciudad de Lucena, 0. El Lucena, que ha firmado cuatro 0-0 en sus cuatro últimos desplazamientos, dejó pasar la oportunidad de acercarse al líder al no pasar del empate en su visita al penúltimo clasificado, el Tomares en un partido que se calentó al final. Llegaron las expulsiones del local Diego Doblado (87’) y del visitante Manolillo Ortiz (89’), así como al encargado del material de los sevillanos (89’).

Un lance del Tomares-Ciudad de Lucena / Lucena Hoy

“Tomares y CD Ciudad de Lucena igualaron en el Estadio Municipal San Sebastián en un encuentro áspero, de mucha exigencia física y constantes duelos, que terminó sin goles pero con un alto voltaje competitivo. El 0-0 reflejó la igualdad de un choque en el que ninguno de los dos equipos logró imponer su fútbol ni encontrar claridad en los metros finales”, escribe Mario Ramírez en Lucena Hoy.

Córdoba B, 0-Castilleja, 2. Una de las grandes sorpresas de la jornada fue la primera victoria del curso del Castilleja fuera de casa, que además llegó en su visita a un Córdoba B que con este marcador se descuelga un tanto de la zona VIP. “Fiasco del Córdoba B ante el Castilleja (0-2)” titula Córdoba Deporte. "El filial fue incapaz de responder al tempranero gol de Cazorla (13’) y ya al final cuando buscaba el empate más con el corazón que con la cabeza, Nene sentenció (81’)".

Dos Hermanas, 3-Sevilla C, 0. El Dos Hermanas de los exbalonos Emilio Fajardo -que continúa invicto en el banquillo- Antonio Romero y Fran Tena sigue en línea ascendente y se deshizo sin excesivos problemas del Sevilla C, narra Paco Povea (El Nazareno), quien subraya que acudieron al estadio 2.351 espectadores.

Jan abrió el marcador a los nueve minutos y luego el árbitro, José Manuel Viñolo Payán, anuló un gol a Silero (31’) y dejó sin sancionar un más que posible penalti en el 35’. Pero de tanto ir el cántaro a la Fuente llegó el segundo, obra de Sillero en el 44’. Nada más volver los protagonistas del vestuario el propio Sillero hizo el tercero. Desde ese momento hasta el final el conjunto nazareno se contentó con controlar, aunque en algún chispazo pudo incluso agrandar la diferencia. El Dos Hermanas vuelve a la competición en enero con la visita al líder Bollullos, un reto exigente.

Ceuta B, 2-Coria, 0. Después de su derrota en Córdoba y de su partido aplazado con el Tomares, el Ceuta B que entrena el exbalono David Álvarez Polaco se reencontró con el triunfo y lo hizo ante el colista Coria, que sólo ha sumado un punto en sus ocho desplazamientos. En el primer tiempo el conjunto ribereño se plantó bien, apenas se produjeron ocasiones y el marcador al descanso era de empate a cero. En el 50’ los norteafricanos se adelantaban por medio de Paco. Los visitantes se quedaron con diez en el 70’ al ser expulsado Diego por doble amarilla y ya en el 87’ Cobo sentenciaba.

Futbolistas del Ceuta B celebran uno de sus goles

Conil, 1-Pozoblanco, 1. El Conil ya se veía con la victoria cuando en el 95’ el Pozoblanco le arrebató dos puntos con un gol de Rafa Monsalva. Ezequiel León había adelantado a los locales en el 17. Aquel Pozoblanco que llegó líder a La Línea ya encadena siete jornadas sin conocer el triunfo. “Un tanto de Rafa Manosalva. en el último minuto del partido permitió al equipo de Alberto Fernández cerrar el año con un empate después de casi tocar la derrota. Se mereció la igualada el Pozoblanco, que tras una primera parte ramplona, en la que pareció afectarle el tanto local, hizo méritos en la segunda parte para conseguir sumar”, señala PozoblancoHoy.

Chiclana CF, 1-San Roque de Lepe, 0. Junto con el de la Balompédica en Utrera, el único encuentro que se disputó en jornada dominical terminó con el triunfo del Chiclana, que cortó la racha triunfal de un San Roque de Lepe que encadenaba tres victorias. Los aurinegros se vieron condicionados por las expulsiones de Cheik (46’) y Víctor García (59’), a la que se sumó la de Maidana, una vez finalizado el partido. El tanto de la victoria lo anotó el veterano Carri en el minuto 47.

“El San Roque se viene de vacío de la batalla de Chiclana (1-0)”, dice Huelva Información. “Los aurinegros acaban con dos expulsados en un campo que fue un auténtico lodazal por la lluvia”.

Los resultados de la decimoquinta jornada del grupo X de Tercera Federación han sido estos:

Resultados de la jornada 15 en el grupo X de Tercera Federación en

La clasificación después de 15 jornadas y antes del parón liguero, queda así: