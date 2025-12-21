El CD Utrera-Balona de la Tercera Federación, en directo

La de este domingo ser\u00e1 la duod\u00e9cima visita de la Balona al CD Utrera, todas ellas en Tercera divisi\u00f3n, excepto la de la campa\u00f1a 1989-90, que fue en Segunda B. El balance es de siete triunfos locales, dos empates y dos triunfos albinegros. Estos \u00faltimos, en las dos \u00faltimas veces que se cruzaron en el San Juan Bosco: 1-3 y 0-4, en las campa\u00f1as 1997-98 y 1998-99. La Balomp\u00e9dica regresa a Utrera despu\u00e9s de 26 a\u00f1os. Entonces venci\u00f3 0-4 en el debut de Argimiro M\u00e1rquez en el banquillo. Aquella andadura acab\u00f3 con el ascenso de los de La L\u00ednea a Segunda B.