La lluvia se cuela en las vacaciones de Navidad

El CD Utrera-Balona de la Tercera Federación, en directo

CD Utrera - Real Balompédica Linense | Minuto a minuto

La Balona, obligada a ganar en Utrera para acabar 2025 en zona de play-off

El Utrera recibe a la Balona tras dos meses sin perder en casa

El anuncio del CD Utrera-Real Balompédica
