La Balona ofrece abonos a precios asequibles para sus diez últimos partidos en casa

Los precios de los abonos de segunda vuelta de la Real Balompédica Linense

La Real Balompédica Linense invita a aquellos aficionados que no adquiriesen la condición de abonados el pasado verano a hacerlo ahora comprando carnets de media temporada, a precios muy asequibles.El club los ofrece incluyendo el primer partido de 2026, el que le enfrentará al Atlético Central, que aún pertenece a la primera vuelta de la competición.

No es que la afición esté precisamente ilusionada con la marcha de la Balona, que acaba 2025 fuera de los puestos de play-off del grupo X de Tercera Federación, pero es cierto que aún queda mucho camino por andar, 57 puntos por jugarse y que las opciones del equipo de La Línea no ya de jugar la segunda fase, sino de pelear por la primera plaza que concede el ascenso directo, de la que está a cinco puntos, permanecen intactas.

Con el convencimiento de que el regreso a la Segunda Federación es una cuestión de todos, la directiva que preside Andrés Roldán ha puesto en marcha la campaña de abonados que aparece como “para la segunda vuelta”, pero que en realidad incluye también el último partido en casa de la primera mitad de la competición, el del próximo cuatro de enero con el Atlético Central. Un duelo con un valor añadido, ya que los sevillanos aventajan a los de La Línea en dos puntos en la clasificación.

Los precios de las entradas para el público en general oscilan entre los 85 euros de la Tribuna Alta y los 55 del fondo. Es decir, cada uno de los diez encuentros costaría entre 8,5 y 5,5 euros según la ubicación.

Además, como es tradicional, existen carnets para mayores de 65 años (entre 75 y 45 euros), juveniles (40 euros en cualquier ubicación) e infantiles (25 euros), unos precios más que asequibles para una decena de partidos.

El reclamo del club

El cartel anunciador de la campaña

“La segunda vuelta ya está aquí y ahora, cada partido es una final”, advierte la entidad en su mensaje a los aficionados, encabezado por un significativo: "Tripulación blanquinegra. Tu lugar está a bordo. Ahora remamos juntos".

“La Real Balompédica Linense afronta el tramo decisivo de la temporada y necesita a su mejor refuerzo: su afición. Es el momento de seguir apretando, creyendo y remando juntos desde la grada del Ciudad de La Línea”, añade.

“Si aún no te has abonado, esta es tu oportunidad”, reclama. “Con el abono de media temporada podrás vivir todos los partidos de la segunda vuelta, incluyendo el último partido de la primera vuelta ante el CA. Central y ser parte activa del equipo en el momento más importante del curso”.

El club recuerda: “Porque cuando la Balona juega en casa, juega con su gente. Porque el aliento de la grada también suma puntos. Porque juntos somos más fuertes”.

“Únete ahora y:

• Disfruta de los partidos de la segunda vuelta en casa, incluyendo el último encuentro de la primera vuelta el 04 de enero de 2026

• La próxima temporada, tu abono tendrá condición de renovado

• Apoya al equipo en el tramo decisivo

• Siente el orgullo blanquinegro desde la grada

• Forma parte de la familia balona

“La travesía continúa”, finaliza. “El objetivo está por delante. Y te necesitamos con nosotros. Abónate en la segunda vuelta. Tripula con la Balona. Real Balompédica Linense: una ciudad, un escudo, una afición”.

Los interesados tienen la oportunidad de adquirir esos balonos a través de Internet (bl1912.compralaentrada.com) o acudiendo a las oficinas del club, en los bajos de Tribuna del estadio Ciudad de La Línea los lunes, miércoles y viernes entre las 9:30 y las 13:30 y los martes y jueves tanto 9:30 a 13:30 como entre las 17:00 y las 19:00.

Tanto este 25 de diciembre como los días uno y seis de enero, las oficinas permanecerán cerradas.