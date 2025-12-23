Triunfemos, en el punto de mira de los balonos

Las carencias que Triunfemos Web ha demostrado en los dos últimos encuentros que la Real Balompédica Linense ha disputado en 2025, el que le enfrentó en casa al Dos Hermanas (2-2) y el del pasado domingo en el San Juan Bosco de Utrera (3-3), ambos del grupo X de Tercera Federación, han levantado una enorme indignación entre los aficionados del equipo de La Línea, que solicitan a la plataforma, por un lado, la devolución del dinero y, por otro, que mejore su servicio de cara a lo que restaba de competición.

En el Balona-Dos Hermanas, la transmisión de la primera parte se produjo con un enorme retraso, de manera que mientras los que estaban en el Ciudad de La Línea contemplaban una jugada, los que seguían el desarrollo del juego por televisión veían otra que había tenido lugar casi diez minutos antes. Eso, los que lo pudieron ver, porque en la imagen aparecían chispazos que hacían incomodísimo seguir el desarrollo del juego. La situación se solventó tras el descanso.

Algo muy parecido sucedió el pasado domingo en Utrera.

Por esta causa, tanto a través de los grupos de WhatsApp en los que se reunían los aficionados balonos como en redes sociales, se pueden leer mensajes como “éste fue el último partido que compro mientras estuviera Triunfemos” o “lo peor de todo fue que le reclamé el dinero y ni me respondieron”.

Cada uno de los encuentros en los que participa la Balompédica, comprados de manera individual, suponen un desembolso de 6,95 euros, que permiten ver el partido en directo y tener acceso a las imágenes a partir del día siguiente.

Triunfemos se defiende

El gerente de Triunfemos, Miguel Ángel Ojeda, en declaraciones a Por la Recia te Conocen (@porlarecia), explicó que su empresa había recibido la señal de esa última semana a través de la televisión de Utrera (Avatel). “No fuimos nosotros los que dimos el partido, la señal nos la mandaban ellos y nosotros la sacábamos al aire”, indicó.

“No se podía ver el primer tiempo; movilizamos a nuestros técnicos como a los suyos. Se podía ver en su televisión, pero no en las imágenes que nos pasaban a nosotros”, defendió, al tiempo que añadió que quienes compraron el partido ya pueden ver esos primeros 45 minutos en diferido.

“A lo largo de la semana hicimos un partido de prueba; el técnico de Avatel nos dijo que lo dejara preparado para que el domingo se pudiera transmitir, pero cuando empezó el partido no salió la imagen y, cuando investigué, resultó que la clave de transmisión que tenía era la del partido de prueba, no del que estaba en directo”, detalló, al tiempo que justificaba que tardaron 45 minutos en solucionar tanto ese como otros problemas que se fueron planteando.

“La semana anterior había habido un apagón de Orange en La Línea y nosotros funcionamos por Internet”, puntualizó en relación al partido entre la Balona y el Dos Hermanas.

“No voy a recordar lo que eran las transmisiones de la Balona antes de que llegáramos nosotros, pero montamos una línea de fibra para ofrecer la mayor calidad y esa temporada se hizo cargo de ella el propio club”, señaló.

“A nosotros nos avisaron el jueves y, a pesar de las promesas de Orange al club, yo, que soy perro viejo, me llevé una alternativa para emitir vía satélite y tuvimos la mala suerte de que hizo un día terrible, con temporal y problemas técnicos… salió una castaña”, asumió. “Pudimos dar el partido a trompicones, sin sonido… un verdadero desastre”.