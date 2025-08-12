Triunfemos retransmitirá los partidos de la Balona con dos tipos de abono

La Real Balompédica Linense ha anunciado que la empresa onubense Triunfemos será nuevamente la encargada de retransmitir los partidos de los albinegros en su periplo por la Tercera Federación. La empresa ha publicitado dos tipos de modalidades de abono para adquirir el paquete de retransmisiones de partido: el abono 1 (exclusivo para abonados): 10 partidos 50 euros; y abono 2: 25 partidos 100 euros, representando un ahorro de 19,50 euros.

El precio del partido será de 6,95 euros, según ha indicado la empresa. Hay más de 10 equipos que se pueden ver, "así que daremos a elegir a quienes nos llamen". Todo aquel partido que se compre, bien por abono, bien por compra directa, se verá en directo y en diferido tantas veces como se quiera. Sin la compra solo habrá acceso al resumen del encuentro.

"Un año más sigue nuestro acuerdo con la Balona. El pasado año nos cautivó y decidimos que en las malas también estaríamos. Tras un gran esfuerzo, hemos conseguido una serie de acuerdos para que balonos y balonas puedan seguir a su equipo", han expresado desde Triunfemos en sus redes.

Arranque liguero y Trofeo Ciudad de La Línea

La Recia afronta la recta final de pretemporada con una semana cargada de actividad para la puesta a punto para la campaña liguera, que comienza el 7 de septiembre: El primero de estos compromisos llegará el miércoles 13, con la visita al Estadio Juan Manuel Azuaga para enfrentarse a la UD Torre del Mar y el broche de la semana será el domingo 17 a las 20:30, que el Ciudad de La Línea se vestirá de gala para recibir al Juventud de Torremolinos CF. El club albinegro permanece aún a la espera de concretar el Trofeo Ciudad de La Línea, que iba a disputar el día 30 de agosto contra el Xerez CD, pero finalmente fue aplazado hasta encontrar otro rival y otra fecha.