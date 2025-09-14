Qué hacer esta semana en el Campo de Gibraltar: del 15 al 21 de septiembre

El Campo de Gibraltar afronta una semana (del 15 al 21 de septiembre) cargada de propuestas en torno a la historia, la literatura, la naturaleza y la música. Desde cursos de identificación de aves en Tarifa hasta recitales poéticos en Algeciras o representaciones teatrales en Carteia, el calendario ofrece una variada programación que invita a vecinos y visitantes a disfrutar del patrimonio natural y cultural de la zona. El artículo está en continua actualización.

Lunes 15 de septiembre

18:00 | Fundación Migres, Tarifa: Curso teórico-práctico de identificación de aves planeadoras y pequeños migrantes del Estrecho (jornada teórica).

Tarifa: Curso teórico-práctico de identificación de aves planeadoras y pequeños migrantes del Estrecho (jornada teórica). 20:30 | Museo Municipal Carteia, San Roque: Carteia Lúdica con la compañía Malaje Solo y su propuesta teatral.

Martes 16 de septiembre

10:00 | Observatorio del Estrecho – Punta Camorro, Tarifa : Curso teórico-práctico de identificación de aves planeadoras y pequeños migrantes del Estrecho (jornada práctica).

: Curso teórico-práctico de identificación de aves planeadoras y pequeños migrantes del Estrecho (jornada práctica). 11:00 | Garrison Library, Gibraltar: Exposición dedicada a la filatelia de Gibraltar. Abierta de 11:00 a 13:00 y de 14:00 a 16:30.

Gibraltar: Exposición dedicada a la filatelia de Gibraltar. Abierta de 11:00 a 13:00 y de 14:00 a 16:30. 20:00 | Museo Municipal de Carteia, San Roque : Conferencia El Circo Romano de Carteia, por Alejandro Jiménez Hernández.

: Conferencia El Circo Romano de Carteia, por Alejandro Jiménez Hernández. 21:00 | Museo Municipal de Carteia, San Roque: Cata romana Ars Culinari. Inscripción previa en actividades.museos@sanroque.es.

Miércoles 17 de septiembre

12:00 | Centro de Interpretación Paco de Lucía, Algeciras : Inauguración de la exposición Mar y poesía: Una sinergia sensorial.

: Inauguración de la exposición Mar y poesía: Una sinergia sensorial. 14:00 | Garrison Library, Gibraltar : Exposición filatélica de socios de la Royal Philatelic Society, London.

: Exposición filatélica de socios de la Royal Philatelic Society, London. 20:30 | Museo Municipal de Carteia, San Roque: Concierto Tintinabulum, El Tirso de Baco, dentro de Carteia Lúdica.

Jueves 18 de septiembre

10:00 | Garrison Library, Gibraltar : Exposición filatélica dedicada a Marruecos. Horario de 10:00 a 13:00 y de 14:00 a 16:30.

: Exposición filatélica dedicada a Marruecos. Horario de 10:00 a 13:00 y de 14:00 a 16:30. 18:00 | Salón de Actos del Centro Documental José Luis Cano, Algeciras : Presentación del fotolibro The Ridge, del fotógrafo granadino Pablo López.

: Presentación del fotolibro The Ridge, del fotógrafo granadino Pablo López. 19:00 | Salón de Actos del Centro Documental José Luis Cano, Algeciras : Presentación del libro Signo y presencia, del autor Francisco Muñoz Soler.

: Presentación del libro Signo y presencia, del autor Francisco Muñoz Soler. 19:00 | Centro de Interpretación Paco de Lucía, Algeciras : Conferencia de Juan José Téllez sobre el grupo musical Triana.

: Conferencia de Juan José Téllez sobre el grupo musical Triana. 20:00 | Café Teatro, Algeciras: 25 años de poesía: gran recital poético coordinado por Stewart Mundini.

Algeciras: 25 años de poesía: gran recital poético coordinado por Stewart Mundini. 20:30 | Museo Municipal de Carteia, San Roque: Visita teatralizada Mitos Carteienenses, a cargo de Sinsentido Teatro.

Viernes 19 de septiembre

10:00 | Enclave arqueológico de Carteia, San Roque : Visita guiada por Salvador Bravo (Carteia Lúdica).

: Visita guiada por Salvador Bravo (Carteia Lúdica). 14:00 | Café Teatro, Algeciras : Fiesta de DJ’s residentes con arroz, cerveza gratis, picoteo y sorpresas.

: Fiesta de DJ’s residentes con arroz, cerveza gratis, picoteo y sorpresas. 17:30 | Aula de la Juventud, Castellar: Taller de edición creativa con el móvil.

Castellar: Taller de edición creativa con el móvil. 20:00 | Centro de Interpretación Paco de Lucía, Algeciras : Concierto del pianista Diego Valdivia.

: Concierto del pianista Diego Valdivia. 22:00 | Boxes de AlCultura, Algeciras: Concierto de Rufus T. Firefly.

Sábado 20 de septiembre

9:00 | Parking del Lidl, Tarifa : Taller de iniciación a la identificación de rapaces y aves en migración. Requiere inscripción.

: Taller de iniciación a la identificación de rapaces y aves en migración. Requiere inscripción. 11:00 | Museo Municipal de Carteia, San Roque : Talleres Réplicas Romanas. Inscripción previa en actividades.museos@sanroque.es.

: Talleres Réplicas Romanas. Inscripción previa en actividades.museos@sanroque.es. 11:00 | Observatorio de Cazalla, Tarifa : Taller de iniciación a la identificación de rapaces y aves en migración. Requiere inscripción.

: Taller de iniciación a la identificación de rapaces y aves en migración. Requiere inscripción. 17:00 | Café Teatro, Algeciras : 25 años de música: concierto acústico con varios artistas y colaboradores del espacio.

: 25 años de música: concierto acústico con varios artistas y colaboradores del espacio. Regata Copa Ubago | La Línea – Sotogrande (San Roque): Competición náutica a lo largo de la costa del Estrecho.

Domingo 21 de septiembre