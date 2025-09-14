Qué hacer esta semana en el Campo de Gibraltar: del 15 al 21 de septiembre
Del lunes 15 al domingo 21 de septiembre, la comarca se llena de actividades culturales, científicas y de ocio para todos los gustos
El Campo de Gibraltar afronta una semana (del 15 al 21 de septiembre) cargada de propuestas en torno a la historia, la literatura, la naturaleza y la música. Desde cursos de identificación de aves en Tarifa hasta recitales poéticos en Algeciras o representaciones teatrales en Carteia, el calendario ofrece una variada programación que invita a vecinos y visitantes a disfrutar del patrimonio natural y cultural de la zona. El artículo está en continua actualización.
Lunes 15 de septiembre
- 18:00 | Fundación Migres, Tarifa: Curso teórico-práctico de identificación de aves planeadoras y pequeños migrantes del Estrecho (jornada teórica).
- 20:30 | Museo Municipal Carteia, San Roque: Carteia Lúdica con la compañía Malaje Solo y su propuesta teatral.
Martes 16 de septiembre
- 10:00 | Observatorio del Estrecho – Punta Camorro, Tarifa: Curso teórico-práctico de identificación de aves planeadoras y pequeños migrantes del Estrecho (jornada práctica).
- 11:00 | Garrison Library, Gibraltar: Exposición dedicada a la filatelia de Gibraltar. Abierta de 11:00 a 13:00 y de 14:00 a 16:30.
- 20:00 | Museo Municipal de Carteia, San Roque: Conferencia El Circo Romano de Carteia, por Alejandro Jiménez Hernández.
- 21:00 | Museo Municipal de Carteia, San Roque: Cata romana Ars Culinari. Inscripción previa en actividades.museos@sanroque.es.
Miércoles 17 de septiembre
- 12:00 | Centro de Interpretación Paco de Lucía, Algeciras: Inauguración de la exposición Mar y poesía: Una sinergia sensorial.
- 14:00 | Garrison Library, Gibraltar: Exposición filatélica de socios de la Royal Philatelic Society, London.
- 20:30 | Museo Municipal de Carteia, San Roque: Concierto Tintinabulum, El Tirso de Baco, dentro de Carteia Lúdica.
Jueves 18 de septiembre
- 10:00 | Garrison Library, Gibraltar: Exposición filatélica dedicada a Marruecos. Horario de 10:00 a 13:00 y de 14:00 a 16:30.
- 18:00 | Salón de Actos del Centro Documental José Luis Cano, Algeciras: Presentación del fotolibro The Ridge, del fotógrafo granadino Pablo López.
- 19:00 | Salón de Actos del Centro Documental José Luis Cano, Algeciras: Presentación del libro Signo y presencia, del autor Francisco Muñoz Soler.
- 19:00 | Centro de Interpretación Paco de Lucía, Algeciras: Conferencia de Juan José Téllez sobre el grupo musical Triana.
- 20:00 | Café Teatro, Algeciras: 25 años de poesía: gran recital poético coordinado por Stewart Mundini.
- 20:30 | Museo Municipal de Carteia, San Roque: Visita teatralizada Mitos Carteienenses, a cargo de Sinsentido Teatro.
Viernes 19 de septiembre
- 10:00 | Enclave arqueológico de Carteia, San Roque: Visita guiada por Salvador Bravo (Carteia Lúdica).
- 14:00 | Café Teatro, Algeciras: Fiesta de DJ’s residentes con arroz, cerveza gratis, picoteo y sorpresas.
- 17:30 | Aula de la Juventud, Castellar: Taller de edición creativa con el móvil.
- 20:00 | Centro de Interpretación Paco de Lucía, Algeciras: Concierto del pianista Diego Valdivia.
- 22:00 | Boxes de AlCultura, Algeciras: Concierto de Rufus T. Firefly.
Sábado 20 de septiembre
- 9:00 | Parking del Lidl, Tarifa: Taller de iniciación a la identificación de rapaces y aves en migración. Requiere inscripción.
- 11:00 | Museo Municipal de Carteia, San Roque: Talleres Réplicas Romanas. Inscripción previa en actividades.museos@sanroque.es.
- 11:00 | Observatorio de Cazalla, Tarifa: Taller de iniciación a la identificación de rapaces y aves en migración. Requiere inscripción.
- 17:00 | Café Teatro, Algeciras: 25 años de música: concierto acústico con varios artistas y colaboradores del espacio.
- Regata Copa Ubago | La Línea – Sotogrande (San Roque): Competición náutica a lo largo de la costa del Estrecho.
Domingo 21 de septiembre
- 7:45 | Puerta de la isla, Tarifa: Conteo de aves marinas y cetáceos desde la isla de Tarifa. Requiere inscripción.
- 8:00 | Ayuntamiento de Castellar: XIX Certamen de Pintura al Aire libre para menores de 18 años. Premios de 100 euros.
- 16:00 | Turmares, Tarifa: Salida para la observación de cetáceos y aves marinas, con un 40% de descuento.
- 19:00 | Café Teatro, Algeciras: Edición especial del Festival Cortos con Leche.
