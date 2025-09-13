Las pastelerías más dulces del Campo de Gibraltar: las favoritas de cada municipio

El Campo de Gibraltar no solo es mar, naturaleza y patrimonio. Su tradición repostera, con obradores artesanos repartidos en cada rincón, también deja huella en el paladar de quienes lo visitan. Hemos buscado las pastelerías con mejor valoración en Google en cada municipio, fijándonos en la puntuación de estrellas, y el resultado es un auténtico mapa de la tentación.

Tarifa

En la calle Navas de Tolosa, Pastelería Bernal Obrador Artesano luce un 5 estrellas impecable. “Los pasteles son inmejorables. Además tiene muy buena relación calidad precio”, asegura un cliente.

Pero Tarifa también tiene espacio en su 5 estrellas para los sabores bretones. La crepería La Breizhita, en la plaza de la Paz, ha enamorado con sus crêpes salados y dulces, sidra y ambiente acogedor. “El dueño, encantador y muy atento. Fenomenal de precio”, destacan los visitantes, que no dudan en repetir.

Algeciras

En Algeciras, en la calle La Dorada, el Obrador Artesano Sin Gluten Vynia se ha convertido en un referente con sus 5 estrellas. “Menudo descubrimiento!!! Obrador artesano con bastante variedad de productos sin gluten... estaba todo muy bueno. Totalmente recomendable”, celebra un comentario. Su pan, brownies, magdalenas y cookies han roto barreras, conquistando incluso a quienes no son celíacos: “Las cookies un 20 de 10 le doy, hasta mi novio que no es celíaco no daba crédito al sabor”.

Los Barrios

Con 4,7 estrellas, La Plata es todo un clásico en la calle homónima de Los Barrios. Vecinos y visitantes se declaran fieles: “Son los únicos pasteles que como y por los que merece la pena pecar, llevo más de 30 años pecando. El de almendra es mi debilidad y el trato es exquisito”. Otro cliente recuerda cómo le salvaron con una tarta de comuniones encargada en el último momento: “La súper recomiendo. Calidad y atención inmejorables. De 10!”.

San Roque

En el mercado de abastos Diego Ponce de San Roque se encuentra Rafael Tartas y Más, que presume de 5 estrellas gracias a su dedicación en cada encargo. “Una atención increíble, además de rapidez... el sabor de la tarta buenísima”, escriben sus clientes. No faltan familias que repiten año tras año: “Es el segundo año que me hace la tarta de cumpleaños de mi niña... para mí es el mejor de los mejores”.

La Línea

Con 4,7 estrellas, Arte y Pan Panadería Pastelería se ha consolidado como templo del buen pan y la bollería en La Línea. “Un auténtico templo del sabor, los croasanes y dulces más buenos que he probado en mi vida”, asegura un comentario. Sus productos artesanos y la buena materia prima convencen a quienes buscan calidad.

Castellar

En la calle Las Rosas de Castellar, la Cafetería-Pastelería Casa del Pueblo (4,7 estrellas) es parada obligatoria. Visitantes de toda España la destacan: “Venimos desde Asturias y siempre vamos a merendar unos buenos pasteles con café. Muy recomendable y atención perfecta”. El ambiente familiar y el trato cercano completan la experiencia.

Jimena de la Frontera

En Jimena, en la calle Nuestra Señora de los Ángeles, Dulces Valenzuela conquista con 4,8 estrellas. “Dulces exquisitos además de su trato inmejorable!!”, apuntan sus clientes, que agradecen la autenticidad de sus recetas: “Estupenda relación calidad/precio. Como hecho en casa”.

San Martín del Tesorillo

Tesorillo no se conforma con una, sino con dos opciones de lujo. K’Dulce, en la plaza de la Constitución, alcanza 4,9 estrellas: “Trato inmejorable, muy agradable y cercano. Café delicioso con tartas caseras exquisitas”. Especial mención reciben sus milhojas y helados caseros.

También con 4,9 brilla Lorena’s Cakes (Piruleta), en la avenida Andalucía. “Las mejores tartas, nosotros vamos siempre desde La Línea expresamente para ella, merece la pena”, comentan los clientes.