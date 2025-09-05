Tartaramusa: el rincón dulce que conquista Algeciras con nostalgia y creatividad

En Algeciras hay un lugar donde los recuerdos de la infancia se mezclan con la repostería más creativa. Se trata de Tartaramusa, un espacio que ha logrado posicionarse como un referente en el Campo de Gibraltar gracias a sus elaboraciones únicas y una propuesta que va más allá de la simple pastelería tradicional. Con una valoración de 4,4 estrellas, sus clientes no dejan de compartir experiencias que van desde la emoción por recuperar sabores de antaño hasta la sorpresa por el cuidado diseño de sus tartas personalizadas.

“Tartaramusa es un espacio creado para endulzar momentos especiales. Nos dedicamos a diseñar y elaborar tartas y pequeña repostería. La creatividad, el diseño y la personalización son nuestros pilares. Ofrecemos asesoramiento para todos los gustos y para todo tipo de eventos”, explican desde el establecimiento.

Vitrina de dulces de Tartaramusa. / Facebook de Tartaramusa

Uno de los grandes atractivos de la tienda es su repostería inspirada en los años 80 y 90, que cada semana genera expectación. “Me tienen todas las semanas deseando que lleguen los jueves o los viernes. Aún no he probado algo que no me guste. Los triángulos, los phoskitos, el bollycao bombón, el cuerno de crema... y hoy he probado la tarta de queso de pistacho. Nada, una locura. La pena es que no tengan vitrina todos los días, sería sin duda el sitio más de moda del Campo de Gibraltar”, comenta un cliente habitual.

Eso sí, hay que estar atentos: no siempre hay disponibilidad de estos dulces. “En nuestras redes sociales anunciamos siempre si esa semana tendremos pasteles o tartas al corte en la vitrina y qué tendremos exactamente. Además, hacemos unidades limitadas, ya que no somos una pastelería común y solo la hacemos para venderlo en un día”, responden desde Tartaramusa a uno de los comentarios.

La propuesta tiene tantos seguidores como curiosos. “Si quieres volver a saborear los pasteles de los 80 de cuando estabas en bachillerato, este es el lugar, aunque su especialidad son las tartas”, señala un cliente. Otro, que visitaba la tienda por primera vez, se encontró con opiniones diversas: “Me crucé con un cliente insatisfecho que opinaba que la bollería estaba dura. Tras haber probado la caña y el triángulo tengo que decir que la aproximación a los originales es asombrosa. Te gustarán o no, pero claramente es un trabajo bien hecho”.

Una tarta de Tartaramusa. / Facebook de Tartaramusa

Pero si algo ha hecho famoso a Tartaramusa es su capacidad para diseñar tartas a medida que cumplen sueños. “Encargué la tarta de cumpleaños para mi hija, llevaba años queriendo una tarta color oro y ella no solo hizo realidad todo lo que se le pidió, sino que fue más allá de lo que esperábamos. Sabor oreo, trato excelente, repetiremos el año que viene sin lugar a dudas”, relata una madre satisfecha.

Las experiencias se repiten con entusiasmo: “Una tarta que además de ser hermosa está riquísima, en concreto era de sabor azahar, con bizcocho de vainilla y rellena de mousse de chocolate con trocitos de naranja. Ha sido un triunfo para el cumpleaños de mi madre. Era la primera vez que encargaba una tarta con ellos, pero no la última. Lo recomiendo al 100%”, añade otra clienta.

Tartaramusa, con su mezcla de nostalgia y vanguardia, se ha convertido en un destino imprescindible para quienes buscan endulzar una celebración o simplemente regalarse un capricho en Algeciras. Un lugar donde cada bocado lleva detrás una historia, un recuerdo o una sorpresa que lo hace único.