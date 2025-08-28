Almaloca: un rincón de cuento en Algeciras para desayunar o merendar

En la calle Deimos en Algeciras, justo frente al Jamón de la carretera de Getares, se encuentra Almaloca, una cafetería que se ha ganado un lugar especial en el corazón de quienes la visitan. No es un sitio cualquiera: su decoración transporta directamente al universo mágico de Alicia en el País de las Maravillas, convirtiéndolo en una experiencia única tanto para adultos como para niños.

Es ese sitio perfecto y encantador para disfrutar en familia —hasta tienen zona de juegos— o con amigas. La atmósfera mágica no se queda en los detalles visuales, ya que la carta ofrece desayunos, meriendas y almuerzos con propuestas frescas y deliciosas. Destacan sus smoothies, las tartas caseras, los cafés y bocadillos, todo acompañado de un servicio cercano y atento.

Su dueña, Desiré, se ha convertido en parte de la experiencia. “Te recibe con una enorme sonrisa y se preocupa de que todo esté perfecto para que sus clientes disfruten de la experiencia”, cuentan quienes lo frecuentan.

Los horarios se adaptan a quienes buscan un respiro en cualquier momento del día. De lunes a viernes abren de 8:00 a 13:00 y de 16:00 a 22:00, mientras que los fines de semana retrasan la apertura una hora, a las 9:00.

Desiré, dueña de Almaloca. / Vanessa Pérez

La valoración en Google, con un 4,7 de estrellas, habla por sí sola. Una de las reseñas afirma: “No podía salir de este lugar tan precioso sin dejar una reseña, debería ser paso obligatorio, un bar/cafetería inspirada en Alicia en el País de las Maravillas, sin dejarse ningún detalle. Café y té muy buenos, el ambiente maravilloso y la atención muy buena. Os recomiendo pasar por aquí, sin olvidar la parte dedicada a los niños, con juegos de todo tipo para que se distraigan mientras disfrutáis la merienda.”

Otra clienta señala: “Un sitio muy bonito y con decoración preciosa sobre Alicia en el País de las Maravillas. Hacen cuentacuentos entre otras actividades para los niños. Es un lugar con buen ambiente y un servicio excelente, perfecto para merendar, desayunar y almorzar.”

Y no falta la recomendación más entusiasta: “Si te gusta Alicia en el País de las Maravillas estás obligado a ir. En realidad, debería ser obligatorio ir a desayunar aunque no te guste Alicia. Los bocadillos buenísimos y el café barraquito imprescindible. Además, ella es ideal: me encantó el detalle de la foto de mi tortilla en corazón.”

Con su ambiente cuidado, su atención familiar y su propuesta gastronómica, Almaloca se ha convertido en un auténtico must en Algeciras para quienes buscan algo más que una simple cafetería: una experiencia mágica digna de cuento.