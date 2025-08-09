El Trofeo Ciudad de La Línea, aplazado y sin nueva fecha a la vista

La Real Balompédica Linense ha anunciado la suspensión de la trigésimo cuarta edición del Trofeo Ciudad de La Línea que se iba a celebrar el próximo 30 de agosto. En esa fecha, el estadio linense tenía previsto acoger el encuentro entre la Balona con el Xerez CD (Segunda Federación).

"Esta decisión se ha tomado con el objetivo de garantizar un torneo a la altura de las expectativas de nuestros aficionados y en aras de asegurar una mejor organización y participación de equipos de primer nivel", ha expresado el club en un comunicado en sus redes sociales. La entidad albinegra dice estar a la "espera de confirmar una nueva fecha de celebración y los equipos participantes".

La primera edición del Trofeo Ciudad de La Línea se disputó entre los días 8 y 9 de agosto de 1970. Ese torneo se lo llevó el Valencia a sus vitrinas tras vencer 2-0 al Sevilla y supuso el nacimiento de un acontecimiento deportivo que puso durante décadas a la ciudad en el mapa de los aficionados al fútbol de todo el mundo. No hacía mucho que la frontera con Gibraltar había sido cerrada, una decisión que había asestado un durísimo golpe a la economía y a la vida de los linenses, muchos de los cuales tuvieron que emigrar y solo regresaban a casa precisamente en vacaciones.

Un grupo de empresarios, políticos y aficionados gestó la idea, en apariencia descabellada, de poner en marcha un trofeo de fútbol siguiendo los pasos del Carranza, el Colombino o el Teresa Herrera. Una quimera para una población en plena crisis que acabó por convertirse en un sueño hecho realidad después de que algunos de sus mentores arriesgasen, literalmente, su patrimonio personal.

or sus fechas, suponía el inicio de la pretemporada -entonces la competición arrancaba en septiembre- y después de una larga espera medios y aficionados de todo el país prestaban atención a lo que sucedía “a la sombra del Peñón” que era la coletilla más utilizada en aquella época.

El historiador linense Luis Javier Traverso detalla en su conocido blog La Línea en Blanco y Negro: “La primera edición del Trofeo Ciudad de La Línea, se disputó entre los días 8 y 9 de agosto de 1970, contó con la participación de los equipos Valencia C.F., Sevilla C.F., Anderlecht y San Lorenzo de Almagro”.

Desde entonces se han disputado 33 ediciones, la última en agosto de 2021. El equipo albinegro se proclamó campeón tras vencer por 2-0 al Córdoba (entonces en Segunda RFEF) con goles de Jesús Muñoz y Gerard Oliva. Se trató de un partido que fue de más a menos, que se enredó en exceso en la segunda mitad cuando los de casa ya jugaban en superioridad numérica y que tuvo una de esas tánganas -que quedó en cuatro insultos mal contados- de fútbol canchero tan propios del balompié estival.