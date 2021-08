La Balona alza su segundo Ciudad de La Línea

Aunque ya había habido sus más y sus menos entre banquillos después de alguna entrada indigesta de los cordobesistas, en el 82' a José Ruiz se le cruzaron los cables y trató de estampar contras las vallas al balono Jesús Muñoz. Y pasó lo que toda la vida de Dios ha pasado en los trofeos y que, se quiera o no, le da algo de saborcillo. Empujones, amenazas, forcejeos.. . y cuando volvió la calma el responsable de la tángana se fue a la calle, con su técnico, Germán Crespo y con otros dos del banquillo local, Romerito y el preparador de porteros, Miguel Vega.

La segunda parte se fue oscureciendo a medida que caminaba el cronómetros . La Balona siguió con sus intenciones y el Córdoba con su falta de ideas, pero ya no había tanto ritmo, lo que por otro lado era lógico porque hacía tela de calor ( que se preparen los de casa para el domingo próximo ).

Un disparo de Víctor Mena desde la frontal, que encontró una estética respuesta de Felipe Ramos y otra que por poco no culminó Coulibaly ya sobre el pitido final pusieron el colofón a un primer tiempo en el que la superioridad de los anfitriones era aplastante.

Un córner botado por el algecireño al que faltó el canto de un euro para acabar en gol olímpico y otro en el que Masllorens se encontró con el balón a un metro del marco y no supo qué hacer sirvieron de prólogo al saque de una falta por parte del ‘8’ en el que la zaga visitante se las quiso dar de lista, falló al provocar el fuera de juego y Jesús Muñoz más que rematar de cabeza, empujó el balón dentro del marco.

Los locales tenían casi siempre el balón porque si lo perdían, lo recuperaban de inmediato, antes de que superase la línea del medio del campo. L o recuperaba, casi siempre, Masllorens, quien cuajó una primera parte excelente, como también completó un partido sobresaliente el canterano Loren, que ha hecho este verano lo que le piden los técnicos a los aspirantes a titulares: derribar la puerta a base de fútbol. No se puede decir lo mismo de Aly Coulibaly, que sigue los pasos de Bandaogo y parece como ausente.

Veintidós años han tenido que esperar los seguidores de la Real Balompédica para ver de nuevo a su equipo proclamarse campeón del Ciudad de La Línea , que, como todos los torneos estivales, no atraviesa su mejor momento. Los albinegros ( Primera RFEF ) vencieron 2-0 al Córdoba (Segunda RFEF) en un partido que fue de más a menos, que se enredó en exceso en la segunda mitad cuando los de casa ya jugaban en superioridad numérica y que tuvo una de esas tánganas -que quedó en cuatro insultos mal contados- de fútbol canchero tan propios del balompié estival. Romerito enseñó sus cartas pero se llevó algo más que el sobresalto de tener que sustituir a su centrodelanteto, Iván Martín, que sufrió un tirón en los isquitibiales. Mala cosa pensando en el corto plazo.

Ficha técnica

Real Balompédica (2): Nacho Miras; Loren, Jesús Muñoz, Fran Morante, Víctor Mena; Masllorens (Óscar Arroyo, 73’), Coulibay, Antoñito; Alhassan Koroma (Bandaogo, 73’) Iván Martín (Gerard Oliva, 52’) y Josué Dorrio (Cham 73’).

Córdoba CF (0): Felipe Ramos (Jaiylan, 75’); Carlos Puga (Valtteri, 75’), José Ruiz, Alonso, E. Jiménez (Álex Melémdez, 75’); Luismi (Willy Ledesma, 64’), Toni Arranz, De las Cuevas (Omar, 64’), Álex Marín (Álex Bernal, 64’), Julio Iglesias (A. Viedma, 39’ -Javi Flores, 75’-) y Antonio Casas (Simo, 64’)

Árbitro: Javier Expósito Jaramillo (Sevilla), auxiliado en las bandas por David Gómez y Cristian Navarro, quienes no estuvieron mal. Si llega a ser uno de esos trofeos de los años 80 corren a gorrazos al colegiado, superado totalmente por lo que sucedía, a pesar de que las más de las veces no era nada. Amonestó a los locales Masllorens (45’), Dorrio (63') y Djandi (90') y a los visitantes Julio Iglesias (30’), José Ruiz (62’) y, por dos veces, a Alonso (45’ y 62’) por lo que fue expulsado. En el 83' mostró la tarjeta roja directa al visitante José Ruiz, quien empujó de forma violenta contra las vallas publicitarias al local Jesús Muñoz cuando no tenía opción de jugar el balón. Poco después hizo lo propio con el técnico cordobesista, Germán Crespo, así como con el primer entrenador del equipo de casa, Romerito, y el preparador de porteros, Miguel Vega, que habían protagonizado un intercambio de insultos y amenazas.

Goles: 1-0 (28'), Antoñito bota una falta, la defensa del Córdoba falla al intentar provocar el fuera de juego y Jesús Muñoz arrastra el balón dentro del marco. 2-0 (91') Gerard Oliva marca a puerta vacía tras un error de entendimiento entre el meta y la defensa visitante.

Incidencias: Encuentro único de la XXXIII edición del Trofeo Ciudad de La Línea, disputado en el estadio Municipal ante un millar de espectadores. El alcalde de La Línea, Juan Franco, entregó la ensaladera de campeón al capitán albinegro, que en ese momento era ya el meta Nacho Miras. El presidente de la Balona, Raffaele Pandalone, hizo lo propio con el segundo clasificado.