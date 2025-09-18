Polaco: “No tengo dudas de que la Balona va a estar arriba”

La Real Balompédica Linense afronta este domingo (19:00) una cita crucial en el Ciudad de La Línea. Tras un inicio inesperado con dos derrotas, el conjunto que comanda David Sánchez necesita sumar sus primeros puntos de la temporada para encauzar la nave y compensar a una afición que ha encajado sendos reveses. La Balona se cruza con un Ceuta B que llega con hambre y sin presión, a los mandos de David Polaco, alguien que conoce en primera persona lo que supone vestir la camiseta blanquinegra.

El duelo tendrá un componente especial: en el banquillo visitante estará David Álvarez Polaco, exjugador de la Balona en la temporada 2014/15 en la desaparecida Segunda B. El técnico del filial caballa ha mostrado un gran respeto hacia su exequipo y ha vaticinado su reacción en el campeonato.

“Estoy convencidísimo de que la Balona va a estar arriba y va a pelear por los puestos altos. Tengo cero dudas”, aseguró Polaco en declaraciones a Radio Algeciras de la Ser. “Tiene jugadores diferenciales, jugadores que marcan la diferencia. Esta categoría es muy exigente, muy complicada, pero no tengo ninguna duda de que la Balona va a reaccionar”, añadió.

Polaco también valoró el difícil inicio del conjunto blanquinegro, que ha sorprendido a muchos: “Es llamativo, pero a nosotros eso nos añade dificultad, porque sabemos que van a salir con la obligación de ganar en su casa, con su gente”, apuntó.

“Esto no es como empieza, es como acaba. Y estoy seguro de que la Balona va a estar peleando arriba”, recalcó Polaco, que tomó las riendas del filial caballa este verano como relevo de Perita, un hombre de la casa, ahora integrado en la estructura deportiva de un Ceuta que disfruta del fútbol profesional como el primer equipo de José Juan Romero.

Pese al respeto que mostró hacia su exequipo, el preparador caballa dejó claro que el Ceuta B no renunciará a nada: “Vamos a llegar con mucha hambre. Tenemos un equipo muy joven, con un 70 u 80% de jugadores nuevos, pero están trabajando espectacular y vamos a competir al máximo”, señaló.

Polaco tiene claro que el campeonato es una cuestión a largo plazo: “Queremos seguir creciendo y compitiendo cada jornada, y al final la competición te pone donde mereces”, concluyó.

La Balona buscará este domingo su primer triunfo del curso para empezar a escalar posiciones en la tabla y recuperar sensaciones ante un rival ambicioso que quiere hacer ruido en el grupo X de la Tercera Federación.