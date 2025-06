Polaco, un amigo de la Balona vestido de enemigo

Polaco (segundo por la izquierda), escoltado por Edu Villegas y Luhay Hamido.

La Línea/La Real Balompédica Linense ya va poniendo caras a algunos de los que serán sus rivales la próxima temporada en el grupo X de la Tercera Federación. Uno de los oponentes llamados a estar arriba, el Ceuta B, ha confiado su banquillo a David Polaco, quien como futbolista defendió la camisola albinegra y dejó un grato recuerdo entre la afición de La Línea.

Un amigo como enemigo. Las cosas del fútbol. El jerezano David Álvarez Polaco se cruzará en el camino de la Balompédica a los mandos del filial del Ceuta, de un club caballa revitalizado por el ascenso a la Liga de Fútbol Profesional y con el objetivo de arrastrar a sus categorías inferiores a esa ola de éxitos cosechada por el primer equipo que lidera José Juan Romero.

Polaco releva a un mítico del Ceuta como Perita. El ex de la Balona afrontará su primera experiencia al frente de un banquillo tras el año vivido como asistente de un Perita al que se deshizo en agradecimientos en su presentación. El jerezano lleva un tiempo afincado en Ceuta, donde se ha granjeado el cariño de dirigentes y seguidores. Como futbolista colgó las botas en el Murube tras más de un centenar de partidos con el Ceuta y después con su filial.

Polaco sabrá perfectamente a la presión que se someterá la Balona como gran favorito al ascenso en el grupo. El jerezano defendió la camisola albinegra en la campaña 2014/15 en la desaparecida Segunda B. El centrocampista caló en La Línea aunque prosiguió su trayectoria de trotamundos... hasta que encontró en Ceuta un hogar duradero. Allí se ha entendido con su paisano Edu Villegas, el director deportivo de los caballas, y con el presidente, Luhay Hamido, los grandes artífices de la transformación del actual Ceuta.

David Polaco, con la Balona en la 2014/15. / Paco Guerrero

"Un equipo campeón"

David Polaco no rehúye el papel, a priori, de aspirante del Ceuta B y se mostró ambicioso en sus primeras declaraciones: "Vamos a luchar por ser un equipo campeón. Puede que no siempre se consiga, pero el compromiso será total. Los jugadores se van a sentir profesionales y vamos a entrenar cada día para dar el máximo nivel. Cuanto más exigente sea la categoría, más motivación tendremos".

“Desde que llegué a Ceuta, mi vida cambió. Este club y esta ciudad me lo han dado todo", confesó el exbalono en su presentación. "Me llena de orgullo poder devolver todo eso desde esta responsabilidad. Tengo hambre, ilusión y muchas ganas de hacer cosas grandes.”

El nuevo entrenador del Ceuta B aseguró que su objetivo es formar un equipo con identidad, valentía y personalidad, que se identifique con el ADN del club: "Quiero un equipo con el ADN de Ceuta, que juegue bien al fútbol, que sea valiente y tenga carácter y que cuando la afición venga al Pirri se vea reflejada en sus valores. Sabemos que en el deporte se gana y se pierde, pero la esencia debe ser reconocible siempre".

Polaco asume la importancia del filial como pieza clave en el engranaje del club: "Mi misión es seguir formando jugadores que puedan dar el salto al primer equipo. Este año, más que nunca, el primer equipo va a necesitar futbolistas preparados. El filial tiene que estar alineado con esa necesidad".

El jerezano se acordó de quien le dio ese primer impulso a los banquillos: "Agradezco a Perita todo lo que me ha enseñado. Me dio la oportunidad de estar en su cuerpo técnico y eso me revitalizó profesionalmente. Ahora toca seguir su legado y hacerlo crecer".

Perita, por su parte, se mantiene en la estructura del Ceuta aunque ahora trabajará en la parcela deportiva en la que se encuentra viejos conocidos de la comarca como el algecireño Willy o Víctor González.