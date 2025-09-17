Así quedará la Balona en la Liga según la IA: más sufrimiento que brillo

La Real Balompédica Linense afrontará este próximo domingo la jornada número tres de Tercera Federación del grupo X ante el Ceuta B en el Municipal de La Línea. La escuadra de David Sánchez afrontará el choque liguero con el reto de romper con uno de los peores arranques ligueros en diez años. De momento, los albinegros no han logrado rascar ningún punto, aunque sí han logrado encontrar gol, ante el Chiclana CF, un chutazo de Pepe Rincón. El Ceuta B tampoco ha comenzado con buen pie, ya que viene con solo un punto más, tras perder contra el CD Pozoblanco y empatar ante el Atlético Onubense.

Con estos datos Europa Sur ha preguntado a la Inteligencia Artificial (IA) en qué posición va a quedar el conjunto blanquinegro esta temporada proporcionandole los primeros resultados y la plantilla actual de la Recia: David Sánchez; Brian Mahugo y Antonio Miguel Hermosín; D. Domínguez, P. Morillo, Julio Algar, Marlone Foubert, Chey, Isma Martín y Rubén Olea; Moyano, Aschalew, A. Cascajo, Tomás Lanzini y Boateng; Abanto, Juan Andrés, Diego Domínguez, Sergio Pérez, Pepe Rincón, Zaki, A. Valiente y L. Andrés.

Más sufrimiento que brillo

Las previsiones, a la vista de los resultados y del nivel del grupo, sitúan a la Balona en la parte baja de la zona media, en torno al 11.º o 12.º puesto, con una cifra cercana a los 40 puntos si logra remontar su rendimiento y estabilizarlo. El equipo podría cerrar el curso con unos 35-40 goles a favor y más de cuarenta encajados, lo que marcaría "una temporada de más sufrimiento que brillo", según al IA.

En el plano individual, todo apunta a que Pepe Rincón puede acabar como máximo goleador del equipo, rondando la decena de tantos si mantiene regularidad. Como socio creativo, Tomás Lanzini está llamado a ser el máximo asistente, "gracias a su capacidad en las transiciones y el balón parado".

"El futuro inmediato de la Balona dependerá de su capacidad para transformar las buenas sensaciones en resultados y de romper la sequía de sus delanteros. De lo contrario, el objetivo no será otro que asegurar la permanencia en un grupo X de Tercera Federación que, por competitividad, no perdona rachas largas de desconexión", sostiene la Inteligencia Artificial.

Goleadores y asistidores

La IA estima que los máximos goleadores para toda la temporada, teniendo en cuenta la plantilla y la dinámica serán: Pepe Rincón, que parte con ventaja tras estrenar el casillero y puede acabar en torno a 8-10 goles. Seguidamente, sitúa a Abanto, "delantero con más presencia en el área". Aunque aún no ha marcado, es candidato a sumar 6-8 tantos. En tercera posición coloca a Sergio Pérez con 5-6 goles y por último a Zaki, "jugador más vertical, capaz de sumar entre 4-5 goles además de asistencias".

En el apartado asistidor, la IA considera que los mayores asistidores serán Tomás Lanzini, "por perfil creativo y balón parado con 5-6 asistencias, Zaki, "si gana regularidad por banda", que puede aportar 3-4 pases de gol y Sergio Pérez, "con movilidad en ataque", puede dar 2-3 asistencias además de marcar.

A final de temporada tocará acudir a esta publicación a comprobar qué cantidad de razón, o qué cantidad de coincidencia ha habido en la predicción realizada por la Inteligencia Artificial para el curso 2025/26 de la Real Balompédica Linense.