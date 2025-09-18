Ocio
Qué hacer esta semana en el Campo de Gibraltar
Las fotos de la misa cantada de la iglesia evangélica Ebenezer de La Línea
Las fotos de la misa cantada de la iglesia evangélica Ebenezer de La Línea / Manu Romero

La iglesia evangélica Ebenezer de La Línea solicita un nuevo espacio ante su creciente número de fieles

La asociación celebra una reunión con el alcalde y al concejal de Asuntos Sociales y una misa

Manu Romero

La Línea de la Concepción, 18 de septiembre 2025 - 21:57

La asociación Ebenezer, vinculada a la iglesia evangélica de la zona Levante de La Línea, ha celebrado hoy una misa y una reunión con el alcalde, Juan Franco, y la concejal de Asuntos Sociales, Zuleica Molina, con el objetivo de solicitar un nuevo espacio que les permita atender el creciente número de feligreses.

Actualmente, el reducido aforo limita el desarrollo de sus distintas actividades, entre las que destacan la consejería matrimonial, el apoyo a la juventud y la atención a personas mayores, además de un nuevo proyecto de capellanía en el hospital de La Línea de la Concepción.

