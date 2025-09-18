La iglesia evangélica Ebenezer de La Línea solicita un nuevo espacio ante su creciente número de fieles

La asociación celebra una reunión con el alcalde y al concejal de Asuntos Sociales y una misa

La asociación Ebenezer, vinculada a la iglesia evangélica de la zona Levante de La Línea, ha celebrado hoy una misa y una reunión con el alcalde, Juan Franco, y la concejal de Asuntos Sociales, Zuleica Molina, con el objetivo de solicitar un nuevo espacio que les permita atender el creciente número de feligreses.

Actualmente, el reducido aforo limita el desarrollo de sus distintas actividades, entre las que destacan la consejería matrimonial, el apoyo a la juventud y la atención a personas mayores, además de un nuevo proyecto de capellanía en el hospital de La Línea de la Concepción.