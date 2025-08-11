Semana clave para la Balona: amistosos de peso antes del debut

La brisa del Estrecho sigue soplando sobre el estadio Ciudad de La Línea, pero en el interior del vestuario albinegro ya se respira otro aire: el de los días grandes. La Real Balompédica Linense entra en la recta final de su pretemporada y lo hace con una semana que no admite despistes: dos amistosos de nivel, mucho trabajo en el verde y un ojo puesto en el debut liguero.

El primero de estos compromisos llegará el miércoles 13, con la visita al Estadio Juan Manuel Azuaga para enfrentarse a la UD Torre del Mar. El conjunto malagueño, curtido en la Tercera Federación, es uno de esos equipos que nunca regala un balón. Tras un ascenso meteórico en los últimos años, se ha ganado la fama de rival incómodo, con un juego intenso y una afición que empuja sin descanso. Para la Balona, será una buena piedra de toque lejos de casa.

El broche de la semana será el domingo 17. Ese día, a las 20:30, el Ciudad de La Línea se vestirá de gala para recibir al Juventud de Torremolinos CF, recién ascendido a Primera Federación. Los malagueños llegan con la moral por las nubes, tras una temporada para el recuerdo que incluyó la eliminación de la SD Huesca en la Copa del Rey y un digno papel ante el Sevilla FC. Un rival que, por categoría y momento de forma, pondrá a prueba cada engranaje del equipo de La Línea. Los malagueños estándirigido por el ex entrenador albinegro Antonio Calderón, el técnico que logró el ascenso de la Balona a Primera Federación y que ha logrado dos saltos de categoría consecutivos al frente del conjunto costasoleño.Por cierto, las entradas ya están a la venta a 15 euros, la tribuna; 12, la preferencia y 8, los fondos. Los abonados podrán adquirir su entrada a través de la activación de su abono, tanto personal como por la plataforma online, al precio de 5 euros (3, los juveniles) independientemente del graderío que tenga asignado.

Las mejores fotos del Balona - Bruno´s Magpies de la pretemporada 25/26 / Erasmo Fenoy

Hasta ahora, la pretemporada albinegra deja un sabor esperanzador: solidez defensiva, circulación fluida y una rápida adaptación de los fichajes al sistema. Queda, eso sí, afinar la puntería y reforzar la presión en campo rival, dos tareas que tendrán su examen esta semana. Después quedará, una semana después, el sábado 23 de agosto, otro amistoso más. Los de David Sánchez repetirán como local ante el Torre del Mar CF, que devolverá la visita del anterior cruce.

El calendario de trabajo de la Balona arrancó con descanso el lunes, pero este martes vuelven los entrenamientos por la mañana en Arroyo de Enmedio, en Estepona (Málaga), unas instalaciones que dependen de Football Impact, la empresa de la que es fundador y propietario el máximo (y casi único) accionista del club, el empresario Andrés Roldán.

El trabajo se trasladará al Anexo Ciudad de La Línea durante martes, jueves y viernes, y habrá sesión matinal en el estadio el sábado. Entre medias, el duelo ante el Torre del Mar y, como colofón, el pulso frente al Juventud Torremolinos. Son los últimos pasos antes de que la temporada eche a rodar. Y la Balona sabe que en el fútbol, como en el mar que la acompaña, es en las olas más fuertes donde se demuestra la verdadera fortaleza de un barco.

El club albinegro está a la espera, además, de concretar el Trofeo Ciudad de La Línea, que iba a disputar el día 30 de agosto contra el Xerez, pero finalmente fue aplazado hasta encontrar otro rival y otra fecha.