El entrenador de la Balona, David Sánchez, tras la brillante pretemporada: "El equipo cada vez se conoce mejor"

El entrenador de la Real Balompédica Linense, David Sánchez, ha valorado de forma muy positiva el rendimiento de su equipo tras encadenar cuatro victorias consecutivas en los partidos amistosos de pretemporada. Con este arranque impecable, el técnico transmite confianza y ambición para afrontar la próxima temporada liguera.

En sus declaraciones tras el último encuentro, Sánchez se mostró “contento porque el equipo cada vez se conoce mejor, lógicamente, estamos mejorando poco a poco”. Además, destacó que “los jugadores se encuentran cada vez con más minutos, están aguantando mejor la semana de trabajo y los partidos, estamos llegando bien, contentos, pocas lesiones o casi ninguna, y eso es importante”.

El entrenador valoró especialmente el hecho de que el equipo mantenga la portería a cero, señalando que “estamos sumando y eso da confianza. Estos son entrenamientos importantes para llegar al primer partido de la Liga lo mejor posible, pero queda mucho, mucho que mejorar”.

David Sánchez añadió: “Estoy contento por el resultado, lógicamente, por la portería cero y porque cada vez somos mejor equipo. A ver si logramos llegar al primer partido de la mejor manera posible. Así que nada, a disfrutarlo y a descansar mañana, y el lunes otra nueva semana”.

Estos encuentros preparatorios han sido “fundamentales para probar diferentes sistemas y dar minutos a todos los jugadores, incluidos los más jóvenes y los recién llegados, lo que nos permite evaluar el nivel competitivo y la adaptación al proyecto”, explicó.

Con un balance de cuatro triunfos en igual número de partidos, la Balona ha dejado buenas sensaciones en la afición y en el cuerpo técnico. “Es un buen síntoma comenzar la temporada con confianza, pero sabemos que la liga es otro mundo y que cada punto será muy duro de conseguir. Tenemos que seguir trabajando con humildad y concentración”, añadió Sánchez.

Respecto a los próximos desafíos, el entrenador confirmó que “se mantendrá la intensidad en los entrenamientos y seguiremos buscando la cohesión del equipo para llegar al inicio de la competición en las mejores condiciones”. Además, afirmó que “el grupo está comprometido y motivado, consciente de la importancia de representar a la Balona con esfuerzo y carácter”.

En cuanto a la plantilla, Sánchez quiso destacar “la gran competencia interna que se está creando, lo que eleva el nivel y obliga a todos a dar lo mejor de sí mismos”. También mencionó que “los refuerzos han encajado bien y aportan frescura, pero aún queda mucho trabajo por delante”.

La Balona cerrará la fase de preparación con un par de amistosos más antes de debutar en la liga, donde buscará mantener la racha de resultados y luchar por objetivos ambiciosos bajo la dirección de David Sánchez. Queda pendiente todavía la fecha y equipos de la trigésimo cuarta edición del Trofeo Ciudad de La Línea, que se iba a celebrar el próximo 30 de agosto entre el propio equipo albinegro y el Xerez CD pero ha sido aplazado.