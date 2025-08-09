La Balona pisa fuerte tras sumar en Estepona su cuarta victoria de la pretemporada (0-2)

La Balona (Tercera Federación) continúa invicta e imbatida esta pretemporada tras imponerse este sábado en el Muñoz Pérez al CD Estepona (Segunda Federación) en su cita más exigente del verano.

Los albinegros cuajaron una excelente primera parte y mantuvieron el nivel tras el descanso ante un rival al que desarbolaron con goles de Juaniyo y Adrián Moyano.

Sin embargo, fue el Estepona el que tuvo la primera oportunidad cuando en el minuto 10 Sandji Baradji obligó a emplearse al meta Hermosín. En el minuto 21 hubo remate de Ariel de cabeza a centro de Candelas y el balón acabó de nuevo en manos del portero del conjunto linense.

En el minuto 40 pudo adelantar Pepe a los albinegros con un disparo que salió desviado por un adversario. El equipo de David Sánchez se adelantó en el minuto 44 con un gol surgido de las botas de Zaki, que tras un rebote, le dio el pase de la muerte a Juaniyo para que este definiera con precisión.

En el minuto 55 un chute de Ballarín se marchó por encima del travesaño, pero fue la Balona la que volvió a golpear cuando, en el minuto 70, Adrián Moyano aprovechó un error en la salida de balón del rival para poner el 0-2 en el marcador con un disparo desde fuera del área.

Con este resultado la Balona suma cuatro triunfos esta verano. El primero de ellos fue el 25 de julio, solo cuatro días después de pretemporada, y se saldó con victoria por 2-1 ante el Mons Calpe de Gibraltar. Una semana después, los albinegros se midieron al Mijas-Las Lagunas, del grupo IX de Tercera Federación, y se impusieron por 0-3. Y el pasado martes se enfrentaron al Bruno’s Magpies de Gibraltar en el campo de fútbol Flores, donde juega el Atlético Zabal, y se llevaron otra victoria, en este caso por 4-2.

Por la Balona jugaron de inicio Hermosín; Chey, Pedro Morillo, Diego D. Fernández, Julio Algar, Adrián Moyano, Sergio, Cascajo, Juaniyo, Zaki y Pepe. También jugaron: Adri Valiente, Aguilera, Boateng, Álvaro González, Diego Domínguez, Ismael, Raúl y Leo. El Estepona salió con Joel Ruiz; Caro, Sandji Baradji, Roi Tato, Dani Sancho, Candelas, Eneko Delgado, Ramón Blázquez, Javier Castedo, Álvaro Díaz Garamendi y Ariel Herrero. También jugaron: Alfonso Liceras, Pablo Aguilar, Juanan, David Ballarín, Titi, Ale Contreras, Lolo González, Antonio Marín, Asier Teijeira, y Maxi Gastón.