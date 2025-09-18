Juan José Téllez recibe el XXXIV Premio Agustín Merello de la Asociación de la Prensa de Cádiz

El escritor, periodista y poeta algecireño Juan José Téllez Rubio ha recibido este jueves el XXXIV Premio Agustín Merello en la azotea de la Fundación Cajasol en Cádiz en un acto repleto de amigos, compañeros y autoridades. El galardón de la Asociación de la Prensa de Cádiz reconoce su dilatada trayectoria profesional y su contribución a la cultura y la comunicación en Andalucía.

El Premio Agustín Merello, que distingue a profesionales de la información por su independencia, rigor y compromiso con la sociedad, se ha otorgado este año a Téllez por encarnar plenamente estos valores. La ceremonia estuvo marcada por la emoción y el reconocimiento unánime a una de las voces más influyentes del periodismo y la literatura andaluza.

Trayectoria de Juan José Téllez

Juan José Téllez acumula una dilatada carrera en medios escritos, radio y televisión, entre ellos Europa Sur, del que fue director en la década de los 90. Ha trabajado en destacadas cabeceras nacionales y regionales, combinando su labor periodística con la investigación y la escritura literaria, especialmente centrada en la memoria histórica, la cultura andaluza y la crónica social.

Entre sus obras destacan varios libros de poesía y ensayo, así como artículos y reportajes que le han valido reconocimientos por su rigor, sensibilidad y compromiso social. Además, Téllez ha sido conferenciante y colaborador en múltiples proyectos culturales y educativos, consolidándose como una referencia del periodismo cultural y literario en Andalucía.

Con este galardón, la Asociación de la Prensa de Cádiz celebra no solo la trayectoria profesional de Téllez, sino también su contribución a fortalecer el periodismo independiente y la cultura en la región, reconociendo a un comunicador capaz de combinar análisis crítico, sensibilidad literaria y compromiso social.