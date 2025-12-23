El Xerez DFC prescinde del tarifeño Pepe Greciano, ex de la Balona

El Xerez DFC, undécimo clasificado del grupo IV de la Segunda Federación, ha hecho pública su primera baja del mercado de invierno, la del jugador tarifeño Pepe Greciano, con pasado en la Real Balompédica Linense.

Pepe Greciano se sumó a la Balona, con licencia del filial, en 2023 y debutó en partido oficial en el último encuentro de Baldomero Hermoso Mere en el equipo de La Línea, en Marbella el 3 de marzo de 2024. En esa temporada participó en nueve partidos, hasta sumar 334 minutos.

En la pasada andadura, también en Segunda Federación, el jugador de Tarifa, que al día de hoy sigue gozando de la condición de sub-23, llegó a tomar parte en 15 encuentros, aunque solo en una ocasión, en la penúltima jornada en Granada, formó parte del once inicial. Fue relevado en el descanso. A lo largo de la temporada disputó 249 minutos.

Al final de la temporada fue una más de las víctimas del desalojo en el vestuario que el club llevó a cabo una vez consumado el descenso, pero otro exbalono, Antonio Bello, lo reclutó casi sobre la bocina del mercado de verano para el proyecto del Xerez DFC, del que es director deportivo.

Sin embargo, el técnico azulino, Diego Caro, solo ha creído oportuno contar con sus servicios en los tramos finales de dos encuentros, ambos en casa: en la primera jornada frente a la Deportiva Minera (cinco minutos) y en la séptima frente al Águilas (cuatro).

A la vista de su escasa participación, el Xerez DFC y el jugador han llegado al acuerdo para que finalice la vinculación del tarifeño, que ha solicitado salir en busca de más minutos.

El club, a través de sus redes sociales, agradece “al jugador su profesionalidad y trabajo durante estos meses” y le desea “la mayor suerte en sus proyectos personales y deportivos".