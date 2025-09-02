El exbalono Pepe Greciano firma en el Xerez DFC de Segunda Federación

Dos de los últimos jugadores que la pasada temporada militaron en la Real Balompédica y que aún estaban libres ya han encontrado equipo. El tarifeño Pepe Greciano se ha enrolado en el Xerez DFC (Segunda Federación), mientras que el lateral derecho David Hernández ha firmado por el Arnedo, del grupo XVI de Tercera Federación. El único componente de la plantilla del descenso que aún no tiene destino es el ariete Dani Villa.

El tarifeño Pepe Greciano, que ha militado en la Real Balompédica las dos últimas temporadas, ha encontrado acomodo en el Xerez DFC de Segunda Federación. De 21 años, el extremo ocupará ficha sub-23 en el conjunto azulino, que anunció este lunes su fichaje a través de sus canales oficiales, dándole la bienvenida “con los mejores deseos en esta nueva etapa en la que defenderá la elástica xerecista”.

Pepe Greciano ha jugado 21 partidos con la Balona en las dos últimas campañas en el grupo IV de Segunda Federación. En la 2023/24 disputó nueve encuentros, cinco de ellos como titular, sumando 338 minutos de juego, mientras que la temporada pasada participó en 15 partidos, siendo titular en una ocasión, con un total de 249 minutos.

El atacante dio sus primeros pasos en el fútbol base tarifeño, en alevines pasó al Taraguilla y en cadetes se incorporó al Algeciras. Como juvenil, pasó por las categorías inferiores de la AD Alcorcón y del Getafe CF, en el que formó parte del juvenil de División de Honor en la temporada 2022/23, antes de enrolarse con la Balona.

David Hernández ha regresado a su tierra, La Rioja, para fichar por el Arnedo. La temporada pasada en la Balona disputó 23 partidos, 25 como titular, y anotó un gol, en el duelo que los linenses perdieron por 4-1 frente al Almería B. El lateral derecho llegó a La Línea avalado por Miguel Rivera, que lo tuvo en el Melilla con el que logró el ascenso a Primera Federación.

La campaña antes de llegar a la Balona jugó dieciséis partidos en la Unión Deportiva Melilla de Primera Federación y abandonó el conjunto azulino en enero para unirse al Náxara riojano de Segunda RFEF, con el que disputó once duelos, todos como titular, y con el que acabó descendiendo a Tercera Federación.

El zaguero se formó como futbolista en diferentes canteras de su tierra. Pasó por las categorías inferiores de la UD Logroñés, Valvanera y Anguiano. En el verano del 2020 regresó a la UD Logroñés para enrolarse en su primer equipo filial senior (Promesas), con el que jugó tanto en la extinta Tercera división como en Segunda RFEF antes de marcharse al Melilla en la 2022/2023.