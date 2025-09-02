Sabores con alma balona: los bares y restaurantes que apoyan a la Real Balompédica Linense

La Real Balompédica Linense no solo mueve pasiones en el estadio Municipal, también lo hace en los fogones y mesas de la ciudad. Son varios los bares y restaurantes de La Línea que, además de servir buena comida, apuestan por apoyar al equipo de su tierra. Un recorrido por algunos de ellos revela por qué han conquistado tanto a la afición como a los visitantes.

La Velada

Con 4,4 estrellas en reseñas, La Velada es parada obligatoria para quienes buscan pescado fresco y marisco de calidad. “La calidad excelente, como siempre. Nosotros somos de Madrid y venimos de vacaciones siempre y no puede faltar una visita a La Velada”, comentan unos clientes fieles.

El restaurante destaca por platos como el rodaballo al horno con patatas panaderas, recién pescado en La Atunara, o el pulpo en salsa americana. “Es un auténtico deleite para los paladares. Nos atendieron Jesús, el camarero, y Andrés, el dueño, que se asegura de que cada visita sea única. Altamente recomendado”, añade otro visitante.

Mesón La Serrana

El Mesón La Serrana (4,3 estrellas) es un clásico para quienes buscan un buen chuletón, jamón o pescado fresco. “Si quieres comer bien, no busques otro sitio. Solemos viajar mucho por trabajo y siempre que volvemos a nuestra tierra lo visitamos”, asegura un cliente.

La hospitalidad de Francis y su equipo es parte del encanto. “La comida muy buena, la atención al cliente espectacular. Demasiado barato para lo que hemos comido, muy satisfecho”, resume otra reseña.

Papas Román

Con 4,9 estrellas, Papas Román se ha ganado el título de fenómeno gastronómico local. Especialistas en patatas asadas gigantes, sus clientes hablan de “las mejores que he probado en mi vida”.

“Lo tienen siempre lleno, y no me extraña. Las sencillas rellenas son 6 euros, pero puedes añadir extras como pulpo o carne mechada y quedan brutales”, explica una comensal. Otro añade: “Sin lugar a dudas, las mejores papas asadas. Materia prima 100% calidad y el trato exquisito por parte de Chiwi y su equipo”.

West Restaurant

En la avenida Príncipe de Asturias, West Restaurant (4,1 estrellas) combina gastronomía y ambiente. “Lugar increíble con unas vistas preciosas, la música es perfecta, cero reguetón. Llegamos a tomar una copa y nos encontramos un grupo en directo de música de los '80”, relata un visitante.

Su cocina también conquista: “La mejor tapa de atún que he probado: limonada y tapa 2 en 1, una explosión de sabores”, dice otro cliente. Entre los más recomendados, la picaña, el arroz negro y los calamares.

DeCosta

Con 4,0 estrellas, DeCosta ofrece tapas variadas y abundantes. “Me llevaron unos amigos y sin duda volveré. Un servicio rápido y excelente, y eso que estaban a tope”, comenta un comensal.

Pese a que algunos clientes mencionan que el local suele estar lleno y con poco personal, la valoración general es positiva: “La comida estaba buenísima, variedad en la carta y buenos precios. Repetiremos sin duda”.

En cada uno de estos locales, la pasión por la cocina se une al compromiso con la Balona, haciendo que la experiencia gastronómica tenga un sabor aún más auténtico. Porque en La Línea, apoyar al equipo no solo se hace desde la grada: también desde la mesa.