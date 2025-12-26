El Balona-Atlético Central, el domingo 4 de enero a las 12:00

La Real Balompédica Linense ha anunciado este viernes a través de sus redes sociales que el primer encuentro de 2026, el que le enfrentará al Atlético Central sevillano, se disputará en el Ciudad de La Línea el domingo cuatro de enero a partir de las 12:00.

El partido será ofrecido en directo, por streaming, a través del portal Triunfemos Web Directo. Las entradas para este duelo se pueden adquirir a través de este enlace.

A pesar de tratarse del último compromiso en casa de la Balona en la primera mitad de la temporada, está incluido en el abono para la segunda vuelta que el club ha puesto a la venta, con precios muy asequibles.

El choque, que corresponde a la decimosexta jornada del grupo X de la Tercera Federación, penúltimo de la primera vuelta, adquiere una importancia especial por cuanto la Balona, sexta, recibe al cuarto clasificado, que le aventaja en dos puntos.

Es decir, como ya le sucedió en el último partido de 2025 cuando saltó al campo en el San Juan Bosco de Utrera, los albinegros son conscientes de que un triunfo les devolvería a las plazas de play-off, siquiera sea de forma provisional, por cuanto el Ceuta B tiene aún que disputar su partido con el Tomares, aplazado en su día como consecuencia del temporal que azotó al Estrecho de Gibraltar.

El horario del encuentro reabre el debate que existe desde que comenzó la presente andadura (e incluso en las precedentes) sobre si los linenses deben fijar el arranque de sus duelos en horario matinal o vespertino.

La primera plantilla de la Balona, que se marchó de vacaciones nada más finalizar su partido en Utrera, donde empató 3-3, tiene previsto regresar al trabajo el próximo martes día 30 para comenzar a preparar, ya de manera ininterrumpida, el encuentro con el Atlético Central.