La ULB invita a los abonados de la Balona al derbi con el CB Algeciras de este sábado (19:30)

La directiva de la Unión Linense de Baloncesto (ULB) ha hecho pública su invitación a todos los abonados de la Real Balompédica al derbi comarcal de la decimocuarta jornada, primera de la segunda vuelta, del grupo DA de la Tercera FEB, que le enfrentará al Club Baloncesto Algeciras (CB Algeciras) este sábado, 17 de enero a las 19:30.

ULB y CB Algeciras, los dos máximos exponentes del básket del Campo de Gibraltar, volverán a verse las caras este sábado. El balance de la presente temporada, la del regreso de los algecireños (hasta el pasado verano conocidos como Udea) a la antes denominada Liga EBA, es de dos triunfos de los que entrena Miki Ortega. Primero en la Copa Diputación (75-60) y más tarde, en la primera jornada de liga (88-75). Ambos encuentros se escenificaron en el pabellón Juan Carlos Mateo.

Los linenses llegan a este partido en su mejor momento de la temporada, según las estadísticas, ya que por primera vez han enlazado dos triunfos. Resultados que les han valido para auparse a la novena plaza, con tres victorias de renta sobre los puestos de descenso.

Por su parte, los algecireños son segundos con un balance de 11-2, por 12-1 del líder, el Jaén FS. Su racha actual también es de dos victorias consecutivas.

El equipo de La Línea es consciente de que precisa el apoyo de la grada y por ello no ha declarado este partido de máxima rivalidad día del club. Por lo tanto tendrán acceso gratuito a la grada tanto sus abonados, como a los jugadores de sus diferentes equipos de cantera y todos los menores de 16 años.

Además, la entidad ha invitado públicamente a los abonados de la Real Balompédica, que también obtendrán el pase gratuito al pabellón municipal linense. Las entradas para el público en general costará cinco euros.