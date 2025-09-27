El CB Algeciras supera a la ULB y alza en casa el trofeo de la Copa Diputación (75-60)

Un ataque del CB Algeciras ante la ULB en la final de la Copa Diputación.

El Club Baloncesto Algeciras ha vencido (75-60) este sábado a la Unión Linense de Baloncesto y se ha proclamado campeón de la Copa Diputación de Cádiz Memorial Carlos Duque, que se ha celebrado en el pabellón Doctor Juan Carlos Mateo de Algeciras.

El primer derbi comarcal de la temporada en el mundo del baloncesto se ha decantado para el CB Algeciras, el nuevo club de la ciudad y heredero de Udea. Los algecireños estrenan su palmarés en una Copa Diputación que hace un año fue levantada por el Caja 87, que venció precisamente a Udea en la final única.

Artiles, con 22 puntos, sobresalió como máximo anotador de un encuentro en el que los locales tuvieron Reid (15), Mensah (12) y Berni García (11) en dobles dígitos de anotación. Arturo Seara, con 19 tantos, llevó el peso ofensivo del Linense, respaldado por Furlán (11) y el gibraltareño Yome (10).

El CB Algeciras tomó ventaja en un comienzo muy disputado, con la intensidad propia que suele agregar un duelo de rivalidad. Los de casa, dirigidos por el linense Miki Ortega, llegaron al descanso con una renta abierta (36-25) tras un primer periodo con muchas imprecisiones. La ULB, comandada por Iván Torres y Guillem Rueda, trató de reengancharse al marcador, pero el CBA mantuvo a raya las diferencias para terminar cerrando el triunfo sin apuros (75-60).

El CB Algeciras y la ULB se verán las caras dos veces durante la temporada regular, ya que ambos clubes comparten grupo en la Tercera FEB. De hecho, la final de la Copa Diputación se reeditará en la primera jornada liguera con la disputa del CB Algeciras-ULB en el pabellón algecireño.

Las fotos del CB Algeciras - ULB de la final de la Copa Diputación de baloncesto / Andrés Carrasco