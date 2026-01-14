La Línea, sede de dos Campeonatos de Andalucía de clubes de baloncesto en 2026

La Línea volverá a ser sede este 2026 de Campeonatos de Andalucía de Clubes de Baloncesto (Cadeba). Lo hará por partida doble. La ciudad acogerá los torneos de categoría mini-femenina (27-31 de mayo) y mini-masculina (3-7 de junio).

La experiencia demostrada por la Unión Linense de Baloncesto (ULB) ha servido para que la Federación Andaluza vuelva a confiar en el club para entregarle la responsabilidad de dos de sus Campeonatos de Andalucía. Ya en 2025 La Línea acogió los autonómicos de estas mismas categorías, en los que acabaron imponiéndose el CB Puerto Real Masculino y el Unicaja femenino.

Estas competiciones, con independencia del apartado deportivo, suponen un empujón para el sector hostelero y de ocio de La Línea, ya que a los deportistas —especialmentelos de estas categorías tan jóvenes— les acompañan numerosos familiares.

La Federación Andaluza de Baloncesto ha confirmado oficialmente las sedes y fechas de los Campeonatos de Andalucía de Clubes (Cadeba) 2026, que se celebrarán entre los meses de marzo y junio y reunirán a los mejores equipos andaluces de las categorías de formación.

El calendario arrancará con la disputa del júnior femenino, que tendrá lugar del 10 al 15 de marzo en la localidad onubense de Punta Umbría. A continuación, del 17 al 22 de marzo, se celebrará el júnior masculino, que se desarrollará de forma conjunta en las localidades jiennenses de Cazorla y Chilluevar.

En el mes de abril será el turno de las categorías cadete femenino y cadete masculino. El cadete femenino se disputará del 7 al 12 de abril, con sedes compartidas en Benahavís y Estepona, en la provincia de Málaga, mientras que el cadete masculino tendrá lugar del 14 al 19 de abril en San Fernando (Cádiz).

La categoría infantil llegará a finales de abril y principios de mayo. El infantil femenino se celebrará del 28 de abril al 3 de mayo también en San Fernando. Por su parte, el infantil masculino se disputará del 5 al 10 de mayo en Punta Umbría (Huelva).

El anuncio de las fechas y sedes de los Cadebas de 2026

Las competiciones de minibasket se desarrollarán, tal y como se ha anunciado, en La Línea, entre los días 27 y 31 de mayo (mini-femenina) y del 3 al 7 de junio (mini-masculina).

Además, entre el 22 y el 24 de mayo se celebrará el cadeba 3x3 en las categorías u13, u15 y u17. Andújar (Jaén) será la sede de estos Campeonatos.

Los cadeba se constituyen en fase clasificatoria para los Campeonatos de España de Clubes, en un calendario que refuerza la apuesta por la formación y la difusión del baloncesto en toda Andalucía.