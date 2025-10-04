El CB Algeciras se lleva el derbi ante la ULB en el estreno de la temporada (88-75)

El CB Algeciras firmó una brillante victoria (88-75) ante la ULB en el derbi con el que ambos se estrenaban en el grupo DA de Tercera FEB y reeditó el triunfo logrado el pasado sábado en la final de la Copa Diputación. Los de Miki Ortega dominaron de principio a fin gracias a un gran inicio de partido y a la inspiración ofensiva de Romar Reid, máximo anotador con 24 puntos.

El equipo algecireño, arropado por más de 800 espectadores, arrancó con una intensidad notable. Desde el primer cuarto impuso su ritmo y castigó cada pérdida visitante (27-12). La presión defensiva, unida al acierto exterior, permitió a los locales irse al descanso con una renta de 22 puntos (49-27), cimentando la victoria desde la defensa y el rebote.

En la segunda mitad, el Oh!Tels ULB trató de reaccionar con los puntos de Leandro Furlan (19) y Santo Cabrera (15), reduciendo diferencias con un parcial de 16-23 en el tercer periodo. Sin embargo, el Damex no perdió el control del marcador en ningún momento, guiado por el liderazgo de Mark Mensah (17 puntos y 8 rebotes) y el buen trabajo interior de Bernard Edokpayi (15 puntos).

El cuarto final fue más igualado, con intercambio de canastas y rotaciones en ambos banquillos, pero los locales supieron administrar su ventaja hasta cerrar el partido con solvencia y un público entregado (88-75).

Además del brillante desempeño de Reid, que firmó una carta estadística casi perfecta con 6 triples de 8 intentos, destacó también la aportación de Eugenio Egea, muy eficaz desde el tiro libre (6/6) y sólido en defensa.

Por parte visitante, la ULB acusó un mal inicio y el bajo acierto desde la línea de tiros libres (9/15), pese a los buenos minutos de Pablo Perales, autor de 14 puntos saliendo desde el banquillo.

El CB Algeciras cerró el encuentro con un excelente 85,7 % en tiros libres y una valoración colectiva de 110 puntos, demostrando equilibrio entre ataque y defensa y confirmando su fortaleza en casa.