Muere a los 82 años el linense Tobalo, ex de la Balona y de la UD Tarifa

El fútbol del Campo de Gibraltar está de luto. Este lunes falleció a los 86 años Cristóbal García Pavón Tobalo (La Línea, 07/08/1939), que en la comarca vistió la camisola de la Real Balompédica Linense y de la Unión Deportiva Tarifa.

Tobalo fue un delantero centro de gran presencia física, destacó especialmente por su formidable remate de cabeza y por su carácter competitivo, ya que nunca rehuía el choque con los defensores rivales.

El atacante jugó en la Balompédica en la temporada 1959/60 en Tercera división. De allí pasó al Baeza Deportivo y a la UD Tarifa hasta fichar por el Cádiz CF. Era la temporada 1962/63 y comenzó defendiendo los colores del Balón.

Con el filial amarillo jugó en Tercera división —que entonces era la tercera categoría del escalafón nacional— y fue subcampeón de la Copa Sánchez Pizjuán, competición en la que su equipo perdió la final ante el Atlético Cordobés.

En esa misma temporada lo reclamó el Cádiz CF para disputar la entonces denominada Copa del Generalísimo (la actual Copa del Rey) en la que disputó dos partidos.

En la temporada 1963/64 fue jugador de la primera plantilla del Cádiz CF. Anotó tres goles en ocho partidos de liga y uno en el único de Copa en el que tomó parte.

Entre 1964 y 1968 defendió los intereses del CD Castellón, un club en el que dejó huella después de jugar 101 partidos oficiales y anotar 55 goles, cifras que lo sitúan como uno de los delanteros más efectivos de la historia de la entidad. Su aportación fue clave en el ascenso del Castellón a Segunda división en la temporada 1965/66, ya que anotó 27 goles.

Antes de su retirada también portó los escudos de Villarreal CF, CF Badalona, Atlético Baleares, CD Acero Sagunto y Vinaroz CF.