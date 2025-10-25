Una Balona sin gol logra un empate en Huelva frente al Atlético Onubense (0-0)

La Real Balompédica Linense sumó un nuevo punto y ya acumula seis semanas invicta. Esta vez, los albinegros igualaron frente al Atlético Onubense en el estadio Antonio Toledo de la Ciudad Deportiva Francisco Mendoza de Huelva, en partido correspondiente a la octava jornada del grupo X de Tercera Federación. Los varios centenares de aficionados albinegros que se desplazaron a tierras choqueras dieron aliento muy por encima de los seguidores locales, pero en esta ocasión no vieron a la Balona resuelta y acertada que venía imponiéndose en los últimos partidos, sino a otra que consiguió un empate a base de sumar más pérdidas de balón de las admisibles y mostrándose sin gol en los últimos metros.

No hay un guion de partido igual a otro, y menos en la Tercera Federación. Sí es cierto que los filiales suelen ser equipos más rocosos que otros y el Atlético Onubense demostró desde el primer minuto del partido que la Balona iba a tener que emplearse a fondo, a pico y pala, si quería sacar adelante el encuentro en Huelva. Pecellín se enfrentó a su antiguo equipo -donde ya no queda ni un compañero del pasado curso- y fue el primero en recibir tarjeta amarilla por juego peligroso.

La Balona no recordó en nada a lo que ocurrió hace una semana en el estadio Ciudad de La Línea, con el despliegue de juego frente al que llegó entonces como líder, el Pozoblanco.

El entrenador albinegro, David Sánchez, tuvo que afrontar bajas sensibles en su convocatoria. A la ya prolongada de Zaki, se sumó una semana más la de Sergio Pérez y se añadió la del central Marlone, esta última la más destacada cuando se dio a conocer el once inicial. Fue Diego Domínguez el que suplió al francés y lo hizo con garantías, junto a Julio Algar, que volvió a demostrar su calidad y poderío en defensa y ,cuando hace falta, se incorpora a rematar los saques de esquina.

Ficha técnica Atlético Onubense (0): Mario Jiménez, Diego Jiménez (Isra Contioso, 78’), Alex Jiménez, Cachorro (Salguero, 68’), Pablo Évora (Alcaide, 86’), Matias, Almeida (Cantal, 68’), Benítez, Montalbán, David Pecellín (Mario Pérez, 86’) y Albajara. Real Balompédica Linense (0): Antonio Hermosín; Chey (Rubén Olea,72’), Julio Algar, Diego Domínguez, Pedro Morillo, Achalew Sanmartí (Lanzini, 78`), Boateng, Moyano (Alvarito, 65’), Pepe Rincón, Juaniyo, y Diego (Cascajo, 78’). Árbitro: Juan José Huertas Marqués (Córdoba). Mostró tarjeta amarilla a Pedro Morillo (34’)y Alvarito (87’) por la Balona y a Pecellín (5’) y Albajara (59’) por el Atlético Onubense. Incidencias: Partido de la octava jornada del grupo X de Tercera Federación en la temporada 2025-2026, disputado en el estadio Antonio Toledo de la Ciudad Deportiva Francisco Mendoza de Huelva. Terreno de juego con césped natural en buenas condiciones. Cerca de 500 aficionados albinegros presenciaron el partido.

El técnico de la Balona dispuso a Boateng y Achalew Sanmartí como los escoltas de Moyano en el centro del campo, y Diego, Juaniyo y Pepe Rincón serían los encargados de inquietar las zonas más próximas a la portería defendida en esta ocasión por Mario Jiménez, ya que el titular, Manu, fue convocado por el primer equipo. Salvo un disparo de Chey desde su costado, que fue envenenándose hasta ser despejado por el cancerbero onubense, no encontraron manera los albinegros de poner en apuros al guardamenta en los primeros cuarenta y cinco minutos.

El balón era llevado de un lado a otro del campo en un dominio alterno de ambos equipos que, por momentos, convirtió el encuentro en un espectáculo insulso, sin dueño claro. Si la Balona partía de favorita, que por su reciente trayectoria, su historia y su objetivo ambicioso para esta temporada así lo era, en el campo no se notaba, más allá de mostrarse como un conjunto fiable y recio, este último adjetivo ganado como etiqueta hace ya muchos años.

Le volvió a faltar gol y le sobraron muchas pérdidas de balones en todas las zonas del campo, salvo las más próximas a la meta de Hermosín, que apenas tuvo que emplearse durante los cerca de noventa y cinco minutos de partido.

Más de lo mismo

Mordiente, ambición. Esas deberían ser características permanentes del equipo albinegro, pero esta vez en Huelva no tuvo esas virtudes en la medida que eran necesarias para conseguir otros tres puntos que terminaran poniéndola en la cumbre de la clasificación o, al menos, en el grupo selecto de equipos punteros. Habrá que seguir esperando y camino queda por delante.

La segunda parte, como la primera, fue solo por momentos un quiero y no puedo. Hubo minutos en los que la Balona deambuló cerca del área choquera, pero se pudieron contar con los dedos de una mano, y sobrarían casi todos. Las veces que los futbolistas entrenados por David Sánchez lanzaron la pelota entre los tres palos fueron muy pocas. El joven portero onubense se quedó prácticamente sin probar. Sí merodeó la sensación de peligro en algunas arremetidas, pero no fue la tarde ni del acierto a disparar a puerta ni, mucho menos, la de llevar el balón al interior de la meta.

La afición albinegra volvió a desplazarse fuera para ver a su equipo / Rafael García Rebollo

El técnico albinegro probó con los cambios, como en los partidos anteriores, aunque tardó algo más en decidir las sustituciones. Las hizo cuando la segunda mitad ya estaba bien avanzada, dando turno a Alvarito, luego a Cascajo y Lanzini. Rubén Olea también salió en lugar de Chey, que se retiró con una ligera molestias. Uno y otro lateral no vienen terminando los partidos, salga quien salga de titular.

Nada sirvió para conseguir la victoria, siempre deseada y deseable para un equipo que aspira a lo máximo esta temporada. La Balompédica se pone con 12 puntos tras las ocho primeras jornadas.