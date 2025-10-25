David Sánchez: "Nos ha faltado más profundidad para volver con los tres puntos"

El entrenador de la Real Balompédica Linense, David Sánchez, se quedó con la sensación de que su equipo se pudo haber traído los tres puntos de Huelva en el empate ante el Atlético Onubense. El míster se amparó "entre el sol y el horario" para justificar la falta de acierto de sus jugadores ante la puerta local.

En su opinión, a los futbolistas que defendieron en tierras choqueras la elástica de la Balona, les faltó "una chispita de profundidad, que no hemos tenido". "Hemos tenido el control del partido casi los noventa y cinco minutos, pero ha faltado ese equipo más profundo, con más ocasiones".

Remarcó lo que resultó evidente, y con lo que más se puede sentir satisfecha la expedición linense, que volvió a ser seguida por un buen número de aficionados, desplazados para ver in situ a su equipo: "Seguimos sumando, pero te vas con la sensación que con una oportunidad más nos podíamos haber llevado los tres puntos", dijo.

La Balona volverá a jugar fuera del estadio Ciudad de La Línea el próximo fin de semana por segunda vez consecutiva. Se enfrentará al Tomares, equipo de la zona baja de la clasificación. Aunque todavía no se ha dado a conocer el día y hora, presumiblemente se jugará el domingo.