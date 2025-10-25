Atlético Onubense - Balona de Tercera Federación, en directo

\u00a1Buenas tardes! La Real Balomp\u00e9dica Linense se enfrenta al Atl\u00e9tico Onubense en el estadio Antonio Toledo de la Ciudad Deportiva Francisco Mendoza de Huelva, a partir de las 17:00 horas, en partido correspondiente a la octava jornada del grupo X de Tercera Federaci\u00f3n. Encara este choque en din\u00e1mica muy positiva, acechando los puestos de play-off de ascenso despu\u00e9s de sumar tres valiosos puntos el pasado domingo con su victoria frente al Pozoblanco. El entrenador albinegro, David S\u00e1nchez, quiere que su equipo no sea presa de la euforia y ha hecho un llamamiento a tener los pies en el suelo. Volver\u00e1 a disponer de Diego y Alvarito, tras cumplir sanci\u00f3n, y anunci\u00f3 bajas, que no identific\u00f3, porque algunos jugadores arrastran molestias. El filial del Recreativo de Huelva encaj\u00f3 su primera derrota en la anterior jornada, en casa del Tomares. Est\u00e1 situado en la parte media de la tabla clasificatoria. Entrenado por Ra\u00fal Galbarro, tiene un bloque joven que ven\u00eda mostrando equilibrio en sus l\u00edneas, con nueve goles a favor en su casillero.