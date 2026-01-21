Antonio Hermosín, Lanzini y Pepe Rincón, bajas por sanción en la Balona para el duelo con el Córdoba B

El Comité de Competición de la Federación Andaluza de Fútbol ha impuesto este miércoles sanciones de un partido a los dos jugadores de Real Balompédica Linense que fueron expulsados el pasado domingo en Chiclana, el meta Antonio Hermosín y el centrocampista Tomi Lanzini, así como al atacante Pepe Rincón, en este último caso, por acumulación de amonestaciones.

Igualmente queda inhabilitado para la próxima jornada el preparador de porteros, Fran Mateu, al que el colegiado, el onubense Cristian Pineda Alonso, mostró la cartulina roja tras una trifulca que se produjo en los banquillos.

La Balona afrontará el encuentro de la decimonovena jornada del grupo X de Tercera Federación que le enfrentará el próximo domingo día 25 (12:00) al Córdoba B en el Ciudad de La Línea con tres bajas por sanción, que afectan además a tres líneas diferentes. Son las secuelas del sufridísimo triunfo en Chiclana (2-4) que le aupó a la primera posición.

No estarán en disposición de alinearse Antonio Hermosín, Tomi Lanzini y Pepe Rincón, que han sido sancionados. El preparador de porteros, Fran Mateu, no podrá llevar a cabo el calentamiento ni sentarse en el banquillo por la misma causa.

El filial cordobesista también hace frente al partido con una baja por cinco amarillas, la del centrocampista ofensivo Borja García, que había tomado parte en los 18 encuentros disputados por su equipo, en 14 como titular.