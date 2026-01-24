El Córdoba B llega al partido de La Línea después de cuatro derrotas

El Córdoba B llega al partido de este domingo (12:00, en directo por Triunfemos) con la Real Balompédica Linense en el Ciudad de La Línea inmerso en su peor momento de la temporada. El equipo que entrena Gaspar Gálvez -el último que logró derrotar a los de David Sánchez allá por el comienzo de septiembre- mira de reojo a los puestos de descenso, sobre los que tienen una renta de cuatro puntos, tras encadenar cinco citas consecutivas sin ganar: un empate y cuatro derrotas consecutivas, tres de estas últimas, en casa.

El Córdoba B tratará de romper esa racha adversa en la casa del líder. Un duro reto para un filial cordobesista que está sufriendo el duro calvario de las lesiones en lo que va de curso en el grupo X de Tercera Federación.

La defensa es la zona más castigada para un conjunto que tuvo que acudir al mercado para reforzar esta línea. De este modo, el hispano marroquí Amin Rajouani, que se incorporó el viernes, ya está a disposición de Gaspar Gálvez y puede ser la gran novedad para el compromiso liguero en el Ciudad de La Línea.

Las lesiones, un calvario

El 2025 fue un año complicado para el Córdoba B en cuanto a lesiones. Álex López dispuso de sus primeros minutos en el derbi provincial frente al Pozoblanco del once de enero tras estar prácticamente un año en el dique seco por una lesión de rodilla. Alberto Gómez siguió los pasos del de Montemayor y será el siguiente en reaparecer con la elástica blanquiverde. Cristian Osca, Álex Ramírez y Jonathan Korbla cayeron en el arranque de esta campaña, lo que supuso un serio contratiempo para los de Gaspar Gálvez.

A la multitud de bajas se sumó en este arranque de 2026 la de Dani García. El lateral diestro, que firmó este verano procedente del Atlético Levante, fue citado para el duelo del primer equipo blanquiverde frente al Burgos. Sin minutos en ese envite, al defensor cordobesista le tocó viajar con su equipo a Lepe para el choque frente al San Roque, donde se produjo una fractura del húmero. Tras este nuevo inconveniente, el Córdoba CF le renovó para la próxima temporada.

Borja Garcìa, baja por sanción en el Córdoba B ante la Balompédica

Para el encuentro de este domingo, el Córdoba B tendrá además la ausencia de Borja García, que fue expulsado en el choque de la pasada jornada frente al Atlético Onubense, y la de un Mario Peregrina que busca su salida después de varias semanas relegado por su negativa a renovar con la entidad cordobesista.

El respiro para Gaspar Gálvez es que el exalgecirista Iván Ania decidió no citar a ningún jugador del filial para el duelo del equipo blanquiverde de la Segunda división en Las Palmas de este sábado (18:30) y que, por el contrario, como queda dicho, ya cuenta con Amin Rajouani.

Con un equipo joven y renovado respecto al curso pasado, el Córdoba B empezó de forma notable la temporada. De hecho, solo encajó dos derrotas en las primeras nueve jornadas. Las lesiones y la ausencia del capitán Mario Peregrina hicieron que los blanquiverdes perdiesen fuelle en una clasificación en la que llegaron a estar en puestos de play off de ascenso a Segunda RFEF.

Con varios juveniles en sus filas, el Córdoba B está sumido en su peor momento del curso. La doble derrota en casa frente al Pozoblanco y el Atlético Onubense lo dejó a cuatro puntos de la zona de descenso tras las victorias en la última cita liguera del Utrera y del Castilleja. Por ello, la visita a la Balona está marcada en rojo por los de Gaspar Gálvez para salir de la mala dinámica.

El boliviano Marcelo Timorán, con el primer equipo del Córdoba

Más allá de la situación clasificatoria, el filial blanquiverde cuenta en su plantilla con varios futbolistas de proyección internacional. Marcelo Timorán, el único que debutó este curso con el primer equipo —dispuso de unos minutos en el Ibercaja Estadio ante el Zaragoza y fue titular en el duelo de Copa del Rey frente al Cieza—, dio el salto a la selección boliviana absoluta el pasado mes de septiembre. Además, la entidad cordobesista cuenta con el bareiní Hashim y el jordano Nasser. A ellos se suma ahora Amin Rajouani, internacional con el combinado sub 20 de Marruecos.

Gáspar Gálvez

El entrenador, Gaspar Gálvez, prevé "un partido exigente" ante la Balona, al que su equipo llega "en una dinámica mala de resultados" pero "con muchas ganas de darle la vuelta" a la situación.

El técnico entiende que el filial "no está teniendo suerte" en estas últimas jornadas, en las que además le están "penalizando mucho los errores" pero expresa su convencimiento de que el plantel está "de sobras capacitado, porque así lo ha demostrado en la primera vuelta" para lograr un triunfo que, vaticina, "llegará pronto".

Gaspar Gálvez se dirige a sus futbolistas durante un entrenamiento / @cordobadeporte

"Somos conscientes que tenemos un potencial alto y tenemos que corregir y pulir cosas que nos están perjudicando y nos están penalizando. Pero bueno, somos un filial, para eso estamos, para trabajar, corregir errores", analiza Gálvez.

"Todo el mundo sabíamos que la Balona estaba hecha para estar en los puestos de arriba", responde el míster del filial cordobés cuando es cuestionado por su próximo rival. "No tuvo un buen comienzo, pero ha mantenido una muy buena línea en los últimos meses que al final la ha llevado a lo más alto de la clasificación".

"Tiene un gran equipo, bien trabajado y cuenta con un muy buen entrenador, al que conozco personalmente", valora. "Sabemos que va a ser un partido complicado, exigente, pero estamos preparados para ello, con mucha ilusión por sacar los tres puntos".

