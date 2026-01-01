Iván Ania prolonga su idilio con el Córdoba y renueva hasta 2027

Hay Iván Ania para rato en el Córdoba CF. El asturiano, el primer entrenador del Algeciras CF en la Primera Federación, ha sellado su renovación con los blanquiverdes con un compromiso para mantenerse al frente del banquillo hasta la temporada 2026/27.

Iván Ania echa raíces en El Arcángel. El ovetense se marchó al Córdoba tras pasar dos temporadas con el Algeciras (2021/22 y 2022/23, las dos con Félix Sancho al frente del club) y comandó el proyecto del ansiado ascenso de los cordobesistas a Segunda División. Ania después logró una meritoria permanencia en la categoría de plata y en la presente andadura el cuadro blanquiverde marcha en mitad de la tabla de la siempre exigente Liga Hypermotion.

"El Córdoba Club de Fútbol e Iván Ania han alcanzado un acuerdo para la renovación del técnico asturiano, que continuará al frente del primer equipo blanquiverde hasta la temporada 2026/27, afrontando así su cuarta campaña como entrenador del Córdoba CF", ha anunciado el club este 1 de enero.

"Iván Ania ya es el entrenador que más partidos consecutivos ha dirigido al primer equipo en toda la historia del club, con un total de 105 encuentros, un dato que simboliza su compromiso, regularidad y liderazgo al frente del banquillo blanquiverde", destaca la entidad.

"El Córdoba CF garantiza estabilidad, ambición y crecimiento, pilares fundamentales para seguir construyendo un proyecto sólido y competitivo a medio y largo plazo, siempre con el objetivo de seguir avanzando y fortaleciendo la identidad del Córdoba CF. Desde el Córdoba Club de Fútbol queremos trasladar nuestra más sincera enhorabuena a Iván Ania, y a todo su cuerpo técnico, deseándoles el mayor de los éxitos en esta nueva etapa y reafirmando la voluntad de seguir creciendo juntos".