El Algeciras despide un 2025 notable en lo deportivo y mejorable en lo institucional

El Algeciras CF despide 2025, un año en el que la afición vio cumplido el objetivo prioritario con la permanencia del primer equipo en la categoría de bronce del fútbol español. El club se ganó en el campo el derecho a disfrutar de su quinta temporada consecutiva en la Primera Federación y cumplió después en los despachos para que los del Nuevo Mirador se mantengan como uno de los pocos fundadores de la división que ha disputado todas las campañas desde 2021.

En lo deportivo, el Algeciras ha rubricado un 2025 rozando el notable tanto en la era de Fran Justo el pasado curso como en la nueva etapa, la actual con Javi Vázquez en la presente andadura. La buena senda de la segunda vuelta de la 2024/25 parece haber encontrado continuidad en la 2025/26 a pesar del relevo en el banquillo y los muchos cambios realizados en la plantilla. Jordi Figueras ha ejercido de nexo en una parcela deportiva que también experimentó un fin de ciclo con la marcha de Miguel León.

En lo institucional, el Algeciras se sostiene bajo el mando de la propiedad de Fútbol Coalition con el estadounidense Mac Lackey como máximo accionista y Ramón Robert como cabeza visible en La Menacha. La entidad ha vuelto a navegar bajo continuas mareas de incertidumbre: varios momentos de retrasos económicos, inyecciones de inversores extranjeros como salvavidas e incesantes rumores sobre una posible venta del club. Las propuestas para que el Algeciras cambiase de manos han existido -algunas muy concretas durante el verano-, pero Lackey y Robert se han enrocado en unas posiciones que los interesados han encontrado inasumibles, más allá de que la situación real financiera sigue siendo una auténtica incógnita en una Sociedad Anónima Deportiva cuyas cuentas solo conoce el Consejo de Administración.

El Algeciras navega sin que su afición conozco el verdadero lastre que arrastra. Un algecirismo que en cuanto a masa social se sostiene aunque es una evidencia que el número de abonados ha vuelto a decrecer y muy atrás quedan ya esas entradas de 5.000-6.000 espectadores en un Nuevo Mirador que soñaba en grande. Eran otros tiempos, el efecto Almendralejo seguía intacto y no existía la erosión que diferentes problemas han ido mermando la confianza. Entre esos problemas, las deficiencias de un estadio que ha vivido varios episodios de abandono, como el que tanto crispó a la afición durante la pretemporada y al comienzo de liga.

Fran Justo se abraza con Diego Esteban. / Erasmo Fenoy

El año 2025 comenzó para el Algeciras el 11 de enero con el primer partido. Los albirrojos descorcharon con un sacrificado empate en el Cerro del Espino ante el Atlético Madrileño a pesar del brote vírico que mermó al vestuario. La igualada situó a los de Fran Justo con 25 puntos para finalizar la primera vuelta con tres de margen sobre el descenso. Una situación muy similar a la actual, aunque a este Algeciras le quedan dos encuentros para alcanzar el ecuador. Los algeciristas completaron una segunda vuelta notable en la que crecieron con una racha final de nueve jornadas sin perder antes de la derrota de la última cita liguera, en Murcia. Los de Justo rubricaron su permanencia matemática con dos semanas de antelación tras vencer en el Rico Pérez de Alicante. El Algeciras culminó en la novena posición con 52 puntos, a seis de la clasificación para el playoff de ascenso, su segunda mejor campaña desde que milita en la categoría.

Acaba la competición se abrió la veda de los rumores, las salidas y las entradas. Lo primero en confirmarse fue el adiós de Fran Justo. El gallego condicionó su continuidad a un proyecto más ambicioso y una estabilidad que palpó que no iba a tener en el Mirador, además dio el salto a Segunda División con el Mirandés, un reto en el que apenas le dieron tiempo y margen de maniobra porque fue destituido. Tiempo sí suele dar el Algeciras a sus entrenadores.

El club puso fin a su parcela deportiva bífida: Robert prescindió de Miguel León en una salida no esperada y dio todas las riendas a Jordi Figueras. Su apuesta fue clara: Javi Vázquez, hambre y juventud para el artífice del ascenso del Talavera. El madrileño encabezó una plantilla con muchas novedades y algunas renovaciones, la más importante para el algecirismo, la del eterno capitán Iván Turrillo, el emblema una vez más de la tempranera campaña de abonados que empezó con el mes de junio.

Javi Vázquez aplaude durante el Algeciras-Sanluqueño. / Erasmo Fenoy

El Algeciras de Vázquez ha sabido capear los contratiempos dentro del terreno de juego y ha terminado el año con el equipo en mitad de la tabla a falta de dos jornadas para alcanzar el ecuador de la temporada. Los albirrojos marchan undécimos con 22 puntos, a cuatro puntos del playoff de ascenso y con tres de colchón sobre los puestos de descenso, encauzados hacia el objetivo de la salvación.

Por el camino de este último semestre de 2025, el club ha tenido capítulos que han llamado la atención de su hinchada como la ruptura con el fútbol femenino y su convenio con Apadis para el fútbol de personas con discapacidad intelectual, además de unas categorías inferiores que han vuelto a expresar los problemas tradicionales de cada temporada, como la tardanza de la ropa. En este sentido, se ha llevado la palma la indumentaria oficial del primer equipo, que no llegó a la tienda hasta mediados de diciembre, in extremis para las fiestas.

¿Qué deparará 2026 para el Algeciras? El balón volverá a rodar el próximo sábado 3 de enero ante el Sevilla Atlético (18:45) en casa. Seguro que no nos aburrimos ni dentro ni fuera del césped.